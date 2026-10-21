5 tazas y termos de Hello Kitty x Halloween, para regalar a quienes aman Sanrio y spooky season

Si eres de las personas que esperan octubre para sacar las decoraciones de Halloween, desempolvar los disfraces o llenar la casa con artículos terroríficos también debes de tener en cuenta que al momento de tomar bebidas calientes o frías se puede hacer en recipientes temáticos y presumir tu colección, principalmente aquella de Sanrio si eres amante de Hello Kitty.

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En algunas tiendas departamentales, supermercados o tiendas en línea podrás encontrar estas opciones de tazas o termos de Kitty y sus amigos que combina estilo, ternura y detalles como calabazas, disfraces, gatos negros o criaturas espelusnantes que hacen de este articulo un accesorio perfecto para esta temporada. Además sus precios rondan entre los 300 a 600 pesos mexicanos.

Además de ser un regalo bonito, estos productos pueden acompañar las mañanas de café o las tarde de frío o lluvia con un chocolate caliente o bebidas frías mientras trabajas. Este tipo de tazas también pueden convertirse en el regalo ideal para los verdaderos fans de Hello Kitty.

5 tazas y termos de Hello Kitty x Halloween

1.- Taza de Hello Kitty disfrazada de gato negro

Esta taza es una alternativa para quienes disfrutan del Halloween clásico en el que se ven noches oscuras y gatos negros por lo que este diseño es ideal para disfrutar tu café acompañado de Hello Kitty con un disfraz de gato negro, acompañada de dulces y motivos alusivos a la temporada.

|Captura de pantalla: Walmart

2.- Taza de Hello Kitty con decoración de calabazas y telarañas

Para quienes prefieren los colores tradicionales de la spooky season, esta taza de cerámica combina ilustraciones de Hello Kitty con calabazas, telarañas y detalles inspirados en la noche de Halloween.

|Captura de pantalla: Amazon

3.- Taza 3D de Hello Kitty Frankenkitty

Si buscas un regalo diferente, esta taza es una de las alternativas más llamativas. Hello Kitty aparece transformada en Frankenkitty, con detalles que recuerdan al famoso monstruo de Frankenstein, pero conservando su característico moño rosa.

|Captura de pantalla: Walmart

4.- Vaso frío de Hello Kitty y sus amigos con disfraces de Halloween

Este vaso transparente reúne a varios personajes de Sanrio, entre ellos Keroppi, Chococat, Badtz-Maru y Pompompurin, con disfraces de esqueletos y otros detalles espeluznantes los cuales son ideales para esta temnporada.

|Captura de pantalla: Walmart

5.- Termo de Hello Kitty con colores de temporada

Otra alternativa si eres de los que les gusta los vasos grandes este ti´po de termo es ideal donde se tiene un diseño de kitty y se combina con los colores de temporada y la clásica calabaza.