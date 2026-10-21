Los 3 mejores Funkos de Jack Skellington que todo fan debe tener para las fiestas de Halloween

En la actualidad es posible encontrar los Funkos de diversos personajes animados y reales, ya sea de películas, series y cantantes, permitiendo que los usuarios puedan tener aquellas opciones de sus personajes favoritos.

Si tienes amigos que son fans de Jack Skellington, el personaje que aparece en la cinta de "El Extraño mundo de Jack", te detallaremos cuáles son los mejores que deben tener en su colección, alternativas que fácilmente puedes regalar en las fiestas de Hallowen.

3 funkos de Ghibli que debe tener un fan

A diferencia de otras cintas, el personaje principal de "El Extraño mundo de Jack" cuenta con muchas figuras coleccionables debido a su gran popularidad, observándolo con diferentes aspectos de la cinta o en múltiples escenarios, permitiendo que tengas una gran variedad de opciones.

Funko: Jack y Zero

Uno de los Funkos más clásicos en el que vemos a Jack Skellington acompañado de su perro fantasma "Zero" mientras juegan a "lanzar el hueso y traerlo". Una de las mejores alternativas que puedes tener en tu colección, ya que fácilmente podrán identificarlo. Si quieres algo más tenebroso para las fiestas de Halloween, puedes optar por el personaje que tiene su boca abierta mostrando un aspecto más malvado.

Funko: Jack haciendo experimento

Por otro lado, una de las mejores figuras que debe tener todo fan es en la que vemos a Jack en su salón de experimentos con la finalidad de entender qué es la Navidad, edición en la que lo vemos detrás de una mesa, donde hay varios objetos de química, mientras que en la parte trasera se ve un pizarrón con varias formulas, y abajo esta Zero recostado en su cama junto a un bastón de menta.

Funko: En forma de Galleta

Otras de las opciones de Funkos que puedes darle a un fan de Jack Skellington para las fiestas de Halloween, es una en la que vemos al esqueleto tener una figura similar al de una galleta de jengibre. Además de encontrar a Jack, puedes encontrar a otros personajes de la cinta con ese aspecto, desde Oogie Boogie, Sally y el tierno Zero.