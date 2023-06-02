La vez que Gerard Butler puso en riesgo su salud por una película.
Una de las mejores películas de los 2000 fue “300", película protagonizada por un joven Gerard Butler, pero, ¿qué hizo para conseguir ese definido abdomen?
Definitivamente, Zack Snyder supo hacer arte con una de sus películas más famosas, sin embargo, la cereza del pastel fue Gerard Butler con su actuación y sin duda su definido cuerpo que le dio el toque espartano que se necesitaba, pero, ¿cómo obtuvo esos resultados en su físico?
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¿Cómo se preparó Gerard Butler para "300"?
Gerard Butler impactó a todo Hollywood y al público, pues mostró un entrenado cuerpo en la película que sería un éxito, a pesar de que él mismo pensó que no lo sería:
... recuerdo haber dicho, ‘Dios mío. Esta película va a apestar.’
El imponente y fuerte Leónidas tenía que impresionar y vaya que Gerard Butler lo logró, pues hubieron 3 aspectos claves que ayudaron en su transformación: dieta, rutina y mentalidad.
Gerard tuvo que entrenar 6 horas al día por 4 meses, además de asesorarse con un alpinista mundial, quien le dijo que debía entrenar como si su vida dependiera de ello. Su alimentación cambió por completo, pues para mantener su energía y crecer músculo comía de 5 a 8 veces comidas al día cada 2 o 3 horas, además de tomar mucha agua.
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Gracias al completo entrenamiento que Gerard y los demás espartanos hicieron para lucir increíblemente marcados, su rutina se hizo famosa y se convirtió en un método minimalista para entrenar, el cual es mejor conocido como "entrenamiento espartano". Debido a su intensidad y nivel de complejidad, es mejor estar acompañado de un profesional
La fuerte preparación le estaba cobrando factura
Hay actores que se comprometen tanto con su papel, que llevan al límite a su cuerpo y mente, como lo fue Gerard Butler para esta película, pero después de tanto sacrificio, cómo no iba a tener efectos secundarios.
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En una entrevista, Gerard Butler afirmó que estaba llegando a un extremo terrible (y quizá sin retorno):
De alguna manera estaba arruinando mi cuerpo, pero me veía increíble haciéndolo.
¡Por cierto! ¡No te puedes perder este sábado 3 de junio el estreno por Azteca 7 de "300"!