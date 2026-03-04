Reconocido rapero es SENTENCIADO a 12 años de prisión por arrollar a un estudiante

Ghetts, popular rapero y actor, acaba de ser sentenciado a 12 años de prisión por haber arrollado a un estudiante que resultó muerto a los 20 años de edad. El intérprete se dio a la fuga tras el impacto y el joven falleció poco después. Ghetts, cuyo verdadero nombre es Justin Clarke-Samuel, manejaba el pasado octubre de 2025 a exceso de velocidad. Además de la pena de cárcel, el artista no podrá conducir por un período de 17 años, según la sentencia emitida por el juez Mark Lucraft.

El magistrado fue contundente durante la lectura del veredicto, señalando que las imágenes de los hechos mostraban “una letanía de incidentes bastante atroz” que desembocó en una colisión mortal “sencillamente espeluznante” con el estudiante Yubin Tamang, quien lamentablemente falleció a los dos días de ser ingresado en el hospital.

¿Qué condena debe cumplir Ghetts?

El cantante y actor de la exitosa serie “Supacell” de Netflix se declaró culpable en diciembre en el Tribunal Penal Central de Londres (Old Bailey). Como parte de las consecuencias legales y éticas de este acto, el juez fue enfático al declarar que no le permitirá grabar la secuela de la serie y mucho menos filmar un álbum, alguna canción o participar en un programa nuevo mientras cumpla su condena.

¿Cómo fueron los detalles de la muerte del estudiante?

La fiscalía detalló que, en el momento del accidente, Ghetts había estado bebiendo y excedió el límite legal de alcohol en una dosis de 1,5 veces. Se supo que durante su trayecto se saltó seis semáforos en rojo e iba a una velocidad de 112 km/h antes de atropellar a Tamang alrededor de las 23:33 horas. Con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, el rapero condujo un total de 13 kilómetros antes de ser detenido.

¿Ghetts puede salir en libertad condicional?

“Una sentencia antes de la declaración de culpabilidad habría sido de 16 años”, dijo el juez Mark Lucraft al tribunal, aclarando que la reducción de la pena se debió estrictamente al reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

“En mi opinión, las características agravantes expuestas llevarían la sentencia al límite superior del rango identificado de penas, antes de que las características atenuantes que he identificado la redujeran a la pena que acabo de indicar, teniendo en cuenta su declaración de culpabilidad, una pena de 12 años de prisión”, explicó el magistrado. Antes de poder optar por la libertad condicional, Clarke-Samuel debe cumplir obligatoriamente dos tercios de su condena tras las rejas.

