¿Qué personaje de Intensamente sería parte de Monsters Inc.?

Las teorías de Pixar continúan dando de qué hablar entre millones de curiosos y fanáticos de las películas animadas más populares en la actualidad.

Todo tipo de teorías surgen con el paso del tiempo, por parte de internautas que insisten en conectar las cintas infantiles más queridas por la familia.

Buscando a Nemo, Cars, Frozen, Toy Story, WALL-E, Up: Una aventura de altura y muchas otras tienen sus propias teorías que no están nada alejadas de la realidad.

En días recientes, los internautas se apoderaron de las redes sociales para dar a conocer una de las teorías más tiernas en la historia de Pixar.

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Conoce la conexión entre Intensamente y Monsters Inc.

Riley, protagonista de la cinta Intensamente, presume sin miedo cualquier tipo de emoción a lo largo de toda la película creada por Pete Docter.

Miedo, ira, tristeza y asco son las emociones que la pequeñita siente a lo largo de la producción estrenada en el 2015. Sin embargo, la alegría irradia en el rostro de Riley y su lucha por adaptarse a una nueva vida en San Francisco.

Aquí es cuando entra el elefante Bing Bong, amigo imaginario de Riley y quien regala alegría a la pequeña.

Sin embargo, la teoría apunta a que Bing Bong realmente pertenece al mundo de Monsters Inc. El elefante morado llegó a la vida de Riley para apoyarla, tal cual lo hacen los seres de Monstrópolis.

La teoría comenzó a cobrar mucho sentido, ya que internautas aseguraron que Bing Bong no se desintegró de la nada en la película Intensamente, sino regresó a la ciudad de Monsters Inc. junto a Mike Wazowski, Sullivan y otros famosos monstruos.

Por si fuera poco, la apariencia física de Bing Bong es ideal para pertenecer a la ciudad de monstruos más famosa de la pantalla grande. Fanáticos de Pixar aseguran que el elefante es un orgulloso monstruo que llegó a la vida de Riley para alegrar sus días en medio del caos.

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