¿Cuál es el secreto que no notaste en Intensamente?
Riley podría ser feliz sin Alegría, lo cual da un giro inesperado a la historia animada.
Al igual que otras películas de Pixar, 'Intensamente' guarda un secreto en su trama que no es tan fácil de descifrar.
Y es que Riley sería feliz aunque su mente quisiera borrar a Alegría; lo lograría con la ayuda de su novio imaginario.
Cabe señalar que hay un personaje oculto en la historia (la mente) que manejaría todo a pesar que en la trama se asegura que todo se ordena desde el cuartel general.
Y es que hay elementos independientes como los metaleros, la cámara del pensamiento abstracto, el tren, entre otros, según Conspifiles.
Si una emoción no permite hacer su trabajo a otra, es eliminada; el plan es deshacerse permanentemente de Alegría, por lo que se podría deducir que Riley nunca podría volver a ser feliz.
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@conspifiles
La mente quería borrar a Alegría. ¿Lo notaste? #teoriapixar #parati #teoriasdisney #viral♬ sonido original - ConspiFiles
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El novio imaginario de Riley la haría sentir feliz
En la cámara del pensamiento abstracto aparece el novio imaginario de Riley, cuyo mayor y único propósito es hacerla feliz, tal como lo haría Alegría; de alguna manera la estaría sustituyendo.
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