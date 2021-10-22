¿Cuál es el secreto que no notaste en Intensamente?

Al igual que otras películas de Pixar, 'Intensamente' guarda un secreto en su trama que no es tan fácil de descifrar.

Y es que Riley sería feliz aunque su mente quisiera borrar a Alegría; lo lograría con la ayuda de su novio imaginario.

Cabe señalar que hay un personaje oculto en la historia (la mente) que manejaría todo a pesar que en la trama se asegura que todo se ordena desde el cuartel general.

Y es que hay elementos independientes como los metaleros, la cámara del pensamiento abstracto, el tren, entre otros, según Conspifiles.

Si una emoción no permite hacer su trabajo a otra, es eliminada; el plan es deshacerse permanentemente de Alegría, por lo que se podría deducir que Riley nunca podría volver a ser feliz.

Te puede interesar: Sale a la luz la teoría más sorprendente de Hotel Transylvania.

El novio imaginario de Riley la haría sentir feliz

En la cámara del pensamiento abstracto aparece el novio imaginario de Riley, cuyo mayor y único propósito es hacerla feliz, tal como lo haría Alegría; de alguna manera la estaría sustituyendo.

También podría interesarte: Este es el secreto mejor guardado de la película Coco.