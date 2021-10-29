La vez que Jason Statham estuvo a punto de morir en pleno rodaje de una película.

Jason Statham pertenece al selecto grupo de actores de Hollywood que gustan de rodar sus propias escenas peligrosas y no usan a dobles de riesgo para grabar estas secuencias; al igual que él, también destacan Tom Cruise, Jackie Chan, Daniel Craig y Keanu Reeves, sin embargo, no todo ha salido como esperaban y a pesar de tener casi todo bajo control, han sufrido accidentes.

Pero Jason fue más allá y estuvo a punto de morir, o al menos eso fue lo que uno de sus compañeros de la pantalla grande dio a conocer y nos referimos a Sylvester Stallone.

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Resulta que Jason no es tan 'indestructible' como parece, ya que fue justamente durante el rodaje de la cinta 'Los Indestructibles 3' cuando su vida estuvo en riesgo y tan fue así, que por poco muere.

Así es, Statham vivió para contarlo, bueno, en realidad fue Stallone quien explicó durante una breve entrevista cómo fue que casi ve morir en el set a su compañero.

"Estaba probando un camión de tres toneladas y se le acabaron los frenos", fueron las palabras de Sylvester sobre esa escena que quedó grabada en su memoria en la que Statham, con su personaje de Lee Christmas casi fallece.

¿Cómo fue que Jason pudo sobrevivir al accidente?

Por fortuna, y gracias a la preparación profesional con la que cuenta Jason, pudo librarse de las garras del peligro. Y es que dirigió el vehículo hacia el Mar Negro, donde estaban en pleno rodaje.

Y para que no fuera arrastrado hacia el fondo del océano, el protagonista de películas de acción utilizó sus habilidades en el agua, pues recordemos que él fue exclavadista olímpico, ya que fue parte del Equipo Nacional británico de salto de Natación durante 12 años y eso le ayudó a controlar la situación.

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A pesar de este accidente, que estuvo a nada de arrebatarle la vida en el rodaje de 'Los Indestructibles 3', Stallone cree que nadie más hubiera sobrevivido a algo así, algo que se ganó todavía más su admiración, no sólo por la fortaleza que demostró en una situación de riesgo, sino porque luego de esto, Statham continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado.

La mayoría de los trabajos de Jason en el séptimo arte son en producciones que tienen que ver con acción y aventura, entre ellas destacan títulos como 'La Estafa Maestra', 'Colateral', 'Celular', 'Carrera Mortal', la saga de 'Los Indestructibles' y 'El Transportador', 'Rápidos y Furiosos', entre otros.



¡Pero este sábado podrás verlo en su personaje de 'Frank Martin' en 'El Transportador 3' por Azteca 7!