Así luce en la actualidad Melissa Joan Hart, protagonista de Sabrina.

Sabrina, la bruja adolescente se convirtió en una de las series más queridas por parte de chicos y grandes en la década de los noventas. La historia de una joven que intenta controlar sus poderes junto a sus tías Hilda y Zelda, además de un gato parlanchín, se metió en el corazón del público.

El sitcom continúa dando de qué hablar entre millones de personas en todo el mundo, además de que una reconocida plataforma de streaming lanzó un remake con Kiernan Shipka, Ross Lynch, Jaz Sinclair y Miranda Otto como protagonistas.

Sin embargo, la versión noventera es una de las más recordadas, misma que cuenta con 7 temporadas, más de 140 capítulos y hasta una película lanzada tiempo después.

Y es que, el elenco de Sabrina, la bruja adolescente se puso en la mira del público desde su aparición en la pantalla chica. Las tías Hilda y Zelda ganaron millones de fanáticos con su extrovertida personalidad y sentido del humor, además de que el gato Salem se convirtió en el felino negro preferido de la televisión.

Y no podemos dejar a un lado a Melissa Joan Hart, quien alcanzó la fama mundial interpretando a Sabrina Spellman. La rubia se convirtió en un icono para millones de jovencitas que soñaban con ser brujas y hechizar personas.

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Así luce Melissa Joan Hart en pleno 2021

Melissa Joan Hart se unió a la lista de celebridades que iniciaron su carrera a muy corta edad. La estadounidense apareció en la escena actoral con comerciales y un pequeño rol en Kane & Abe; sin embargo, todo llegó con Sabrina, la bruja adolescente.

Fue en 1996, cuando la estadounidense fue fichada para protagonizar el personaje principal de Sabrina Spellman. En ese mismo año, la joven abandonó sus estudios en la Universidad de Nueva York para continuar con sus sueños como actriz.

Tras el éxito del show de comedia, la artistas decidió continuar con otros proyectos como Clueless, Dancing With The Stars, Melissa & Joey y muchas otros más.

A diferencia de otros jóvenes, Melissa continuó en el ámbito de la actuación y del entretenimiento. Además de que se casó con Mark Wilkerson el 17 de junio de 2003; posteriormente, tuvieron tres hijos que responden a los nombres de Mason, Braydon y Tucker.

Actualmente, disfruta de su familia como de su carrera profesional, pues forma parte del elenco de The Casagrandes.

Es todo un icono en las redes sociales, pues con 1.6 millones de seguidores en Instagram, continúa siendo la extrovertida la adolescente que conocimos en 1996.

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