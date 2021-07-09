Joker: ¿Cuál es el origen del villano y enemigo de Batman?

¿Cuál es el origen del villano y enemigo de Batman? DC Comics ha dado un nuevo dato en la historia del villano Joker que involucra a otro personaje sobresaliente.

El origen del mítico personaje es difícil de descifrar, pero hay más información en el cómic Batman Confidential # 7-12, una historia ambientada en los primeros días del comienzo de su trayectoria como superheroe del 'Caballero de la Noche'.

Jack es un sociópata cuya vida ha perdido sentido al grado que pretende suicidarse y se va a un bar para ahogar sus penas en alcohol. Ahí conoce a una chica que está recaudando fondos para su título de psiquiatría.

“Me encantaba lo que hago. Me despertaba por la mañana emocionado de probar nuevas ideas, nuevas combinaciones, como un chef que sueña con el menú de mañana”, pero la camarera no pensaba que se trataba de cometer asesinatos.

Sin embargo, ella le responde que nació con un don y debe aprovecharlo: “Y cuando tienes esa suerte. Lema te lo dice, cuando estás bendecido con la capacidad de hacer algo mejor que los demás, no puedes simplemente irte. Es como una obligación a quien se le dio ese regalo, para que salga y lo use”.

Te puede interesar: VIDEO confirma que todas las películas de Pixar están conectadas.

El incierto origen de Joker

Harley Quinn ayudó en el origen de Joker y después él la convirtió en una villana y hasta le ayudó para que terminara su carrera universitaria.

Entonces, Joker y Harley estuvieron allí el uno para el otro desde el principio, incluso ella eligió trabajar en Arkham Asylum para pasar más tiempo con él.

También podría interesarte: ¿Cuáles son los villanos de Disney que merecen su propia película?