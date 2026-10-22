Las tarjetas coleccionables forman parte de la cultura del K-pop y también llegaron al universo de KPop Demon Hunters. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas de Photocards de Huntrix tipo Lucky Draw para una verdadera fan de la película de Netflix. Asimismo, puedes optar por este juego de mesa para divertirte en familia o con amigos.

La agrupación HUNTRIX, integrada por Rumi, Mira y Zoey, ofrece distintas posibilidades para crear diseños personalizados, desde retratos individuales hasta ilustraciones inspiradas en sus presentaciones y su faceta como cazadoras de demonios. También puedes optar por estos 5 modelos de tenis que toda fan de KPop Demon Hunters debe tener.

4 ideas de Photocards de Huntrix tipo Lucky Draw para una verdadera fan de KPop Demon Hunters|IA

Las 4 photocards tipo Lucky Draw

1. Diseños individuales: Una colección dedicada a cada integrante de HUNTRIX reúne tres estilos diferentes en un mismo proyecto. Rumi destaca como líder del grupo; Mira tiene una personalidad rebelde, mientras que Zoey ocupa el puesto de rapera y es la integrante más joven. Estos rasgos sirven para diseñar una tarjeta distinta para cada personaje, con su nombre, un retrato central y elementos gráficos relacionados con su identidad.

2. Tarjetas raras: Una segunda alternativa consiste en recrear la emoción de descubrir una tarjeta especial al abrir un sobre sorpresa. El paquete oficial de Netflix Shop incluye tres categorías de rareza: regular, rara y ultrarrara. Puedes adaptar esa estructura a una colección artesanal de 12 piezas, con ocho diseños regulares, tres raros y uno especial.

3. Inspiradas en atuendos: Los cambios de vestuario crean una serie con referencias a las dos facetas de las protagonistas: estrellas del K-pop sobre el escenario y cazadoras de demonios fuera de él.

4. Efectos holográficos: La imagen puede representar a HUNTRIX durante una actuación o destacar su unión como equipo. Para mantener una presentación uniforme, utiliza el mismo tamaño para todas las piezas y cambia únicamente los fondos, los marcos y los detalles gráficos.