El personaje Baby Saja Boys se convirtió en uno de los integrantes más reconocibles de la banda rival de HUNTRIX en la película animada de Netflix. Su apariencia infantil, sus gorritos y sus suéteres rosas se pueden utilizar en estas 4 ideas de stickers para decorar lo que quieras como los verdaderos fans, que pueden llevar estos 5 modelos de tenis.

Los diseños tienen las expresiones tiernas del personaje, referencias musicales y detalles inspirados en sus escenas más conocidas. También se pueden optar por estas 4 ideas de Photocards de Huntrix tipo Lucky Draw para una verdadera fan de KPop Demon Hunters.

4 ideas de stickers de Baby Saja Boys para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon Hunters|IA

Las ideas de stickers de Baby Saja

1. Vestimenta de Baby: Una primera opción consiste en preparar ilustraciones del personaje con su característico gorro y prendas rosas. Su vestuario combina elementos preppy con una apariencia infantil. Las libretas escolares, las agendas y los separadores son superficies adecuadas para colocar estas piezas.

2. Expresiones tiernas: Las expresiones faciales ofrecen otra alternativa para crear una colección con diferentes estados de ánimo. En la película, Baby Saja utiliza su imagen de bebé para atraer la atención del público, aunque su papel dentro de la banda es mucho más oscuro.

3. Calcomanías musicales: La canción "Soda Pop" ofrece una referencia visual para una serie dedicada a la faceta musical del grupo. Estos elementos permiten crear composiciones con micrófonos, notas musicales, estrellas y fondos de colores brillantes. Para esta versión, combina una silueta del personaje con pequeños símbolos musicales y utiliza tonos rosa, azul y violeta.

4. Mini calcomanías: Una última propuesta consiste en elaborar o comprar figuras pequeñas con bordes holográficos. El diseño puede incluir únicamente el rostro, el gorro o la silueta completa, de modo que cada pieza ocupe poco espacio. Para lograr ese efecto, utiliza papel adhesivo holográfico compatible con impresión o coloca una película decorativa transparente sobre una ilustración ya impresa.