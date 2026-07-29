Actor Kim Soo-Hyun obtiene resolución después de haber sido acusado de abuso infantil, este fue el dictamen de la policía de Corea del Sur

El actor Kim Soo-Hyun durante varios meses se encontró en el ojo del huracán, en especial al darse a conocer que había sido acusado de abuso infantil, noticia que marcó notablemente su carrera en el mundo de la farándula. Tras varias dudas, el artista finalmente tuvo una resolución referente a su caso.

Para que conozcas todos los detalles sobre su caso, te explicaremos qué fue lo que ocurrió y cuál fue la decisión final de las autoridades, dictamen de la policía de Corea del Sur que podría marcar su vida profesional.

¿Qué sucedió con Kim Soohyun?

Para el actor Kim Soohyun fueron 14 meses de controversia, periodo en el que fue acusado de abuso infantil, debido a que supuestamente había mantenido una relación con la actriz Kim Sae Ron cuando tan solo tenía 14 años, denuncia que fue realizada por familiares de la artista.

Tras varios meses, se dio a conocer el dictamen de la policía de Corea del Sur, donde las acusaciones que había recibido por la familia de ella estaban infundadas y eran falsas, por lo que la resolución lo declaraba inocente. Una noticia impactante para los seguidores del artista, celebridad que en varias ocasiones negó todos los hechos y defendió su inocencia.

Aunque en algún momento los familiares de la actriz intentaron culparlo haciendo uso de un audio donde supuestamente se habla de que la joven había sido víctima de ese abuso, al final las autoridades analizaron las voces y descubrieron que el contenido auditivo pudo ser manipulado, desestimando las pruebas.

¿Qué le pasó a la actriz coreana Kim Sae-ron?

Lamentablemente, la joven actriz Kim Sae-ron falleció a sus 24 años el 16 de febrero del 2025; el dictamen de la policía de Corea del Sur sobre su muerte fue suicidio. Un par de meses después fue cuando las familiares de la celebridad señalaron al actor Kim Soo-Hyun de esos crímenes.

Con la resolución final, el pleito parece que se detuvo; por ahora, hay que ver si el artista planea tomar cartas en el asunto, aunque se sabe que igualmente había demandado a sus acusadores, solicitando una indemnización millonaria tras ser acusado de abuso infantil.