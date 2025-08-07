El K-Drama “Eres” Hermosa se ha vuelto uno de los más vistos y aquí te contamos cómo puedes ver sus capítulos

En las últimas semanas el K-Drama de “Eres Hermosa” se ha ganado el corazón del público, pues la divertida y romántica historia de Mi Nam, quien se hace pasar por su hermano gemelo para entrar a la banda más popular de Asia nos tiene día a día a la expectativa de lo que sucederá.

Todo comienza cuando Mi Nam, una chica tímida que vive en un convento y quiere ser monja se convierte en una estrella de la música al entrar a A.N.JELL, considerados la mejor banda de Asia… Aunque el verdadero problema es que se hizo pasar por su hermano gemelo quien tuvo que ausentarse por problemas de salud.

Poco a poco su relación con los integrantes de la banda, Tae Kyung, Jeremy, Kang Shin Woo va creciendo en medida que se va complicando por lo que nuestra protagonista despierta en estos.

Contra miles de inconvenientes, Mi Nam debe de ocultar su secreto y es lo que mantiene esta historia tan divertida porque con el pasar los días llegan nuevos problemas y aventuras.

¿Cuántos capítulos tiene “Eres hermosa”?

La gran historia de “Eres Hermosa” está conformada por 16 capítulos, de los que te podemos decir que uno es mejor que el anterior. Aunque es una historia “corta”, cada uno de los episodios nos hace reír, gritar y llorar, pues las aventuras de Mi Nam siempre traen algo nuevo.

Reparto de Eres Hermosa

Park Shin Hye como Go Mi Nyu / Go Mi Nam

como Jang Geun Suk como Hwang Tae Kyung

como Lee Hong Ki (de FT Island) como Jeremy

(de FT Island) como Jung Yong Hwa como Kang Shin Woo

¿Dónde ver el drama coreano de televisión “Eres hermosa” gratis y en español?

Hoy en día puedes ver uno de los K-Dramas más queridos por los grandes fans a través de Azteca 7, en web y en la app en punto de las 6:00 de la tarde.

¡No te pierdas ningún capítulo de esta historia!

