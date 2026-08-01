Este es el K-drama que arrasó en los Blue Dragon Series Awards 2026 y se consolidó como la serie más exitosa del año

Este 31 de julio 2026 se llevó a cabo la quinta edición de los Blue Dragon Serie Awards 2026, premiaciones que se han consolidado como uno de los reconocimientos más prestigiosos para las producciones estrenadas en plataformas de streaming en Corea del Sur, desde su creación en 2022 estos galardones distinguen a las mejores series, actores, actrices y programas de entretenimiento.

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A diferencia de otros premios coreanos, los Blue Awards se enfocan exclusivamente en contenidos digitales por lo que se han convertido en un referente para medir el impacto internacional de los K-dramas y los programas de variedades, en sus ceremonias de reunen las estrellas que participaron en títulos que marcaron conversación durante la última temporada.

¿Cuales fueron las series que ganaron en los Blue Dragon Serie Awards 2026?

En la edición de este año se premiaron proyectos que se produjeron en distintas plataformas como OTT, Disney+, TVING, Coupang Play y Apple TV+ entre otras, en este año estos fueron proyectos que se coronaron con lo mejor del 2025-2026.



The Legand of kitchen Soldier -La leyenda del cocinero del ejército- Mejor Drama

-La leyenda del cocinero del ejército- Mejor Drama Made in Korea - Hecho en Corea- Mejor Guión

- Hecho en Corea- Mejor Guión Better Late Than Single- Más vale tarde que solteros-Mejor Programa de Entretenimiento

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¿Quiénes fueron los artistas que se galardonaron en los Blue Dragon Serie Awards 2026?

Al igual que en otras premiaciones donde se reconoce a quienes le dieron vida a los personajes, en esta premiación no fue la excepción y varios nombres conocidos se llevaron la estatuilla en diferentes categorías.

A continuación te dejamos algunos de los nombres de las figuras más populares del entretenimiento coreano que destacaron en los Blue Dragon Serie Awards 2026.



Kim Go-eun - recibió el Gran Premio (Daesang)

- recibió el Gran Premio (Daesang) Park Hae-soo - Mejor Actor por The Scarecrow

- Mejor Actor por The Scarecrow Shin Hae-sun - Mejor Actriz por The Art of Sarah

- Mejor Actriz por The Art of Sarah Yoon Kyung-ho - Mejor Actor de Reparto por The Legend of Kitchen Soldier

- Mejor Actor de Reparto por The Legend of Kitchen Soldier Park Bo-kyung - Mejor Actor de Reparto por The Art of Sarah

- Mejor Actor de Reparto por The Art of Sarah Lee Hong-nae - Mejor Actor Revelación por The Legend of Kitchen Soldier

- Mejor Actor Revelación por The Legend of Kitchen Soldier Jeon So-young - Mejor Actriz Revelación - Por If Wishes Could Kill

- Mejor Actriz Revelación - Por If Wishes Could Kill Kian84 - Mejor Artista Masculino de Variedades por The Great Escape: The Story

- Mejor Artista Masculino de Variedades por The Great Escape: The Story Lee Su-ji - Mejor Artista Femenina de Variedades por SNL Korea

- Mejor Artista Femenina de Variedades por SNL Korea Kim Kyu-won - Mejor Artista Revelación Masculino de Variedades por Better Late Than Single

- Mejor Artista Revelación Masculino de Variedades por Better Late Than Single Mimi- Mejor Artista Revelación Femenina de Variedades por Kian’s Bizarre B&B

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¿Cuál fue el drama más galardonado de los Blue Dragon Series Awards 2026?

Durante la noche de premiación, The Legand of kitchen Soldier (La leyenda del cocinero del ejército) titulo en español, fue la producción que acaparó los reflectores en los Blue Dragon Series Awards 2026, ya que fue la serie más premiada de la ceremonia al llevarse 3 galardones, Mejor Drama, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor Revelación su contundente triunfo la colocó como la producción más destacada del año en las plataformas de streaming.