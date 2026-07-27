5 K-dramas imperdibles que llegan en agosto de 2026: cuándo se estrenan y dónde verlos

Agosto, el octavo mes del año llega con una nueva ola de producciones surcoreanas que prometen conquistar a los más fanáticos del romance, la acción, el drama y la comedia. Estas son las series que llegarán a las pantallas y que ya generan grandes expectativas entre los amantes de este género.

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Como te lo mencionamos anteriormente, durante agosto se lanzarán varios estrenos de K-dramas lo cual genera que los fanáticos tendrán una agenda llena con varias historias surcoreanas por ver. Las principales cadenas de Corea del Sur y plataformas de streaming preparan el estreno de nuevas historias que reúnen a actores populares, adaptaciones de webtoons y esperadas secuales que prometen convertirse en tendencia desde los primeros episodios.

5 K-dramas que se estrenan en agosto 2026

1.- Mi favorito, mi jefe

My bais, My boss con su título en inglés llega a las pantallas este 3 de agosto el cual pinta como una divertida comedia romántica en la que una joven consigue el trabajo de sus sueños sin imaginar que su nuevo jefe resulta ser el idol del que ha sido fan durante años. En mi favorito, mi jefe promete atrapar a la audiencia gracias a una historia donde lo que comienza como admiración se transforma en una relación llena de situaciones inesperadas, romance, secretos y mucha diversión.

2.- Flex X Cop 2

El 7 de agosto los seguidores de Flex X Cop tendrán en sus pantallas el lanzamiento de la segunda parte de esta exitosa historia de acción, donde un detective que lleva por nombre Jin Yi-soo regresa a resolver nuevos casos junto a la unidad de homicidios, durante la trama Yi-soo tendrá que mantener un equilibrio entre su vida personal y su trabajo como policía.

3.- Trampa de ratones

Mousetrap o Trampa para ratones estará disponible a partir del 18 de agosto, este K-drama gira en torno a una investigación marcada por el misterio, los engaños y una serie de acontecimientos que pondrán a prueba a sus protagonistas.

4.- Cuatro manos, dos sonatas

El 29 de este mes de agosto la historia Cuatro manos, dos sonatas / Four Hands Two Sonatas se perfila como uno de los favoritos para los amantes del drama musical, ya que, esta historia girará en la vida de dos pianistas talentosos que se cruzan mientras persiguen el éxito. Sin embargo, atravesarán por rivalidades, sueños y emociones, para al final descubrir que el trabajo en equipo puede cambiar su destino

5.- Nuevo recluta 4

La popular comedia militar regresa con una cuarta temporada para mostrar nuevas experiencias dentro del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Con humor, compañerismo y situaciones cotidianas, la serie continúa explorando la vida de un grupo de soldados.