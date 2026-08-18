La Flor del Mal: fecha y hora EXACTA de estreno del kdrama para verlo GRATIS en Azteca 7

Tras la emoción del público los amantes de los K-dramas tendrán una nueva historia para agregar a su lista, pues “La flor del mal” está a punto de llegar a la televisión mexicana. Con una trama cargada de misterio, romance, secretos y dudas por lo que esta producción surcoreana promete convertirse en una de esas series que harán que quieras descubrir la verdad junto con sus protagonistas.

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No te despegues de esta información para que estés más que preparado para el estreno que tenemos para ti, asimimso, no dejes pasar ningún detalle y conoce más de esta historia de Corea del Sur que se ha llevado buenas críticas.

¿De qué trata “La flor del mal”?

La flor del mal es un K-drama que pronto llegará a nuestra programación donde descubrirás la historia de Baek Hee-sung un hombre que aparentemente lleva una vida perfecta junto con su esposa y su hija. Sin embargo, lejos de ser la familia perfecta el padre esconde un oscuro secreto el cual está relacionado con su pasado.

Por otro lado, su esposa, Cha J-won es una detective de homicidios que comienza a investigar una serie de asesinatos y poco a poco descubrirá pistas que podrían relacionarse a su propio esposo con un caso que llevará al límite tus emociones pies al mezclar romance con thriller, misterio y drama te hará seguir este título que se lanzó en 2020.

¿Cuándo se estrena "La flor del mal"?

El K-drama que tiene como protagonistas a Lee Joon-gi, Moon Chae-won, Jang Hee-jin y Seo Hyun-woo se estrenará el próximo 31 de agosto a las 11:30 pm como parte de la programación de Azteca 7, también puedes seguir este Kdrama de manera GRATIS a través de la aplicación de Tv Azteca en Vivo, así que recuerda que tenemos una cita juntos para descubrir esta historia de amor, secretos y suspenso.