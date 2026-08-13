Gunil es EXPULSADO de Xdinary Heroes tras polémicos insultos a sus fans: “Quiero darles una bofetada”

La polémica en torno a Xdinary Heroes no cesa. La mañana de este jueves, 13 de agosto, se anunció la salida de Gunil, tras filtrarse audios en los que presuntamente insulta a sus fans. A través de un comunicado emitido por JYP Entertainment, se informó que la rescisión del contrato fue por “mutuo acuerdo”. No obstante, hay quienes aseguran que se trató de una expulsión directa, pues, en el mismo escrito, la agencia dice estar al tanto de “la gravedad del caso”, por lo que determinaron que no era posible “seguir realizando actividades con el grupo”.

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“Respecto a los recientes problemas relacionados con Gunil, y tras reconocer profundamente la gravedad del caso y haber mantenido conversaciones exhaustivas con el artista, consideramos que no es posible seguir realizando actividades del grupo y hemos acordado mutuamente rescindir su contrato de exclusividad. A partir de hoy, Gunil se ha retirado de Xdinary Heroes y concluirá sus actividades con el grupo.”, se lee en el comunicado de JYP Entertainment.

[Xdinary Heroes 건일 향후 활동 안내]



안녕하세요, JYP엔터테인먼트입니다.



항상 Xdinary Heroes를 아껴주시고 성원해 주시는 팬 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 멤버 건일의 향후 활동 안내드립니다.



최근 멤버 건일과 관련된 사안에 대해 당사는 상황의 엄중함을 깊이 인지하고 아티스트와… — Xdinary Heroes (@XH_official) August 13, 2026

¿Qué dijo Gunil de Xdinary Heroes sobre sus fans?

Todo surgió luego de que una usuaria de redes sociales diera a conocer que había mantenido una relación con Gunil. A lo largo de esta, el artista habría hecho comentarios ofensivos sobre sus fans. Para comprobarlo, la joven compartió una grabación de audio en la que el músico presuntamente insulta a sus seguidores tras problemas en un concierto: “Quiero darles una bofetada. Es imposible no sentir odio hacia los fans”; se escucha en la grabación.

Una vez que los audios se hicieron virales, la polémica se apoderó de la agrupación, pues hay quienes defendían al idol, asegurando que la voz en las grabaciones no era de él. Sin embargo, la expulsión por parte de JYP Entertainment parece confirmarlo.

¿Quién es Gunil?

Goo Gun-il, mejor conocido en el mundo del kpop como Gunil, destaca por ser un cantautor y músico surcoreano. El idol comenzó su carrera con videos en Youtube en los que mostraba su talento. Gracias a ello, un agente de JYP Entertainment lo contactó para audicionar en la formación de una nueva banda. En 2021, se hizo el anuncio de esta nueva agrupación: Xdinary Heroes.

Gunil fue presentado como el sexto y último integrante de la agrupación, ganándose el cariño inmediato del fandom. No obstante, tras casi cinco años juntos, el artista ha abandonado la banda. Según adelantó JYPE, no habrá un reemplazo de Gunil, pues Xdinary Heroes seguirá adelante como un grupo de cinco.