V y Jungkook de BTS preocupan a fans luego de dar a conocer GRAVES problemas de salud presentados durante su gira ARIRANG 2026

No cabe duda que BTS se encuentra en uno de sus mejores momentos ya que durante este 2026 han regresado a los escenarios e incluso lanzaron su propio documental así como su álbum de estudio ARIRANG. A pesar de que recientemente decidieron dejar de formar parte de los Premios Grammy, la exitosa banda surcoreana sigue cosechando éxitos. Sin embargo, recientemente V y Jungkook dieron a conocer algunas complicaciones médicas que se encuentran padeciendo.

¿Qué problemas médicos tienen V y Jungkook de BTS?

Los artistas V y Jungkook recientemente dieron a conocer en una transmisión en vivo algunos serios problemas de salud que padecen. Tae Hyung, mejor conocido como “V” dió a conocer que padece un problema auditivo y que actualmente se encuentra bajo un tratamiento médico. De acuerdo con las declaraciones del artista, en este momento se encuentra escuchando menos de un oído. “Nunca se lo había contado a ARMY, pero ¿han pasado como dos años y medio? Mis oídos han empeorado”, fue parte de su mensaje dando a conocer que de un lado escucha el 100 por ciento y del otro solo el 30. Sin embargo, el intérprete de “Dynamite” se encuentra tomando medicamentos para su recuperación. Por su parte, Jungkook dió a conocer que casi sufre una fractura en la pierna por estrés, si bien la lesión no es grave, pidió al army gran comprensión cuando lo vean realizar su performance sobre el escenario.

¿Por qué BTS no será parte de los Premios Grammy 2027?

Recientemente, a través de sus redes sociales, BTS dió a conocer que no será parte de la entrega 69ª de los premios más reconocidos de la música; los Grammy, esto luego de que La Academia de la Grabación diera a conocer que una nueva categoría se integraba a la premiación; “Mejor Interpretación de Música Pop Asiática”. Poco después de este anunció BTS expresó “Esperamos que nuestra música se escuche y se aprecie por lo que es, sin divisiones regionales ni lingüísticas. Agradecemos a Army y a todos los que siempre nos han apoyado”. La respuesta causó gran sorpresa para el army, sin embargo a través de redes sociales todas las fans han mantenido gran apoyo para la banda.