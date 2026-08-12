5 Kdramas de amor que puedes ver con tus hijos adolescentes en Disney+ , son cortos y deja un mensaje de amor propio

Encontrar una serie que pueda disfrutarse con hijos adolescentes no siempre es sencillo, especialmente cuando se buscan historias de amor que a parte de entretener dejen un mensaje de aprendizaje y amor propio. Debido a estos deseos Disney+ cuenta con algunos K-dramas que mezclan romance, amistad, sueños y crecimiento personal.

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Los títulos que te presentaremos a continuación son perfectos para maratonear durante una tarde de fin de semana, recuerda que antes de comenzar a ver la historia es recomendable revisar la clasificación tanto de estas como de otros K-dramas que desees ver.

5 K-dramas de amor que pueden ver los adolescentes y adquirir un mensaje de amor propio

1.- Soundtrack #1

Este título es ideal si deseas ver una historia corta y romántica ya que su primera temporada de 4 episodios cuenta la historia de Eunsoo y Sunwoo, dos amigos de muchos años cuya relación comienza a cambiar cuando comienzan a cambiar sus sentimientos entre ellos, además del romance también destaca la importancia de la amistad, los sueños y metas personales. Te recomendamos este título debido a que tu hijo aprenderá a reconocer sus sentimientos y valores.

2.- Soundtrack #2

Soundtrack #2 es otra alternativa de k-drama corto ya que cuenta con solo seis episodios donde se cuenta la historia de Suho y Hyeonseo, quienes fueron pareja durante seis años y vuelven a encontrarse después de un tiempo separados.

Esta serie no solo se enfoca en tocar temas románticos sino de destacar la importancia de las segundas oportunidades y recuperar aquello que nos hace feliz, por lo que su mensaje se enfoca en la importancia de retomar los sueños y descubrir lo que realmente queremos.

3.- Llámalo amor

Si tus hijos prefieren títulos más dramáticos este K-drama puede ser la mejor opción para maratonear un fin de semana ya que su historia que se basa en buscar venganza que termina en transformarse, el mensaje general que puede recibir tu hijo es que el dolor puede transformarse cuando aprendemos a poner límites y a dejar atrás aquello que nos hace daño.

4.- El sexto sentido del beso

Para quienes prefieren una historia romántica con un toque de fantasía, este K-drama combina comedia, romance y un elemento sobrenatural donde el protagonista Hong Yesool tiene un secreto: puede ver el futuro cuando besa a alguien. El mensaje de este título se basa en que no siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos decidir qué hacer con nuestras emociones.

5.- Amor loco

Esta producción mezcla romance y comedia con una historia llena de situaciones inesperadas por lo que el mensaje de esta historia coreana destaca en que las relaciones pueden cambiar cuando las personas aprenden a reconocer sus errores, poner límites y valorar su propia vida.