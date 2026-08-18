5 K-dramas que debes ver si te gustó “Acaramelados”: son divertidos, románticos y fáciles de entender

En los últimos días se volvió tendencia el K-drama “Acaramelados” (Our stick Love) debido a que atrapó a mucha audiencia latina y si tú eres de los amantes de este género que quedó con ganas de más y estás buscando otra historia que te haga reír, suspirar además donde se mezcla romance con comedia y enredos te dejamos algunos títulos ideales para continuar con el mood, también son historias fáciles de seguir aunque no seas una experta en dramas coreanos.

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5 K-dramas para ver si te gustó “Acaramelados”

1.- Propuesta Laboral

Uno de los clásicos que han conquistado a miles de fans del género es sin duda "Propuesta laboral" un titulo que sabe enganchar desde el segundo uno debido al carisma de cada personaje, incluso hasta de los coprotagonistas, además toda la historia mezcla romance con comedia. La historia sigue a Shin Ha-ri, quien acepta acudir a una cita a ciegas en lugar de su amiga con la intención de espantar al pretendiente. El problema llega cuando descubre que él es Kang Tae-moo, el director ejecutivo de la empresa donde trabaja.

2.- El amor es como el chachachá

“El amor es como el chachachá” es un K-drama que comparte similitudes con “Acaramelados”, donde poco a poco se da a conocer la personalidad cálida de los protagonistas. Este título gira con la historia de un dentista que deja la gran ciudad para abrir un consultorio en un pequeño donde conoce a un hombre encantador que es prácticamente su opuesto durante el desarrollo los protagonistas vivirán momentos que te atraparán y te harán creer en el amor..

3.- Batalla de amor

Esta historia surcoreana apuesta por una protagonista independiente y un romance que comienza precisamente desde la desconfianza, donde una abogada que no quiere depender de los hombres y un famoso actor que tiene sus propias ideas sobre las relaciones se cruzan y empieza una atracción entre ellos.

4.- Curso intensivo de amor

Para quienes prefieren una historia romántica con un toque más cotidiano este K-drama es ideal ya que mezcla romance, comedia y situaciones familiares alrededor de una mujer que dirige una tienda y un famoso profesor de matemáticas.

5.- Belleza verdadera

Y Si quieres regresar a un romance juvenil, divertido y lleno de momentos que te hagan sonreír, “Belleza verdadera” es una apuesta segura, ya que la protagonista es una estudiante que aprende técnicas de maquillaje para transformar su apariencia y comenzar una nueva etapa en la escuela. Sin embargo, mientras intenta ocultar sus inseguridades, termina involucrándose en un triángulo amoroso.