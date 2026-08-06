¿Qué hizo Lee Min Ho después de Boys Over Flowers? La carrera del actor de kdramas explicada después de su aparente alejamiento del ojo público

Tras el rotundo éxito de Boys Over Flowers, el actor Lee Min Ho protagonizó una serie. City Hunter, The Heirs, The Legend of the Blue Sea, The King: Eternal Monarch, Pachinko y When the Stars Gossip. No obstante, en los últimos años el acto se ha mantenido más activo dentro de producciones internacionales, además de participaciones y campañas publicitarias, pero si te pregunta qué ha sido de su trayectoria, aquí te contamos qué ha sido del afamado actor.

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¿En qué proyectos ha participado Lee Min Ho después de Boys Over Flowers?

Después de su participación dentro de Boys Over Flowers (2009), Boys Over Flowers (2009), Lee Min Ho se convirtió en una gran estrella mundial, obteniendo grandes papeles protagónicos dentro de varias series e incluso participando en la producción internacional Pachinko.

Todas las participaciones de Lee Min Ho tras su papel en Boys Over Flowers:

K-Dramas Principales

Personal Taste (2010): Dentro de esta historia, un arquitecto finge su homosexualidad para convivir con una mujer y entender mejor los gustos femeninos.

City Hunter (2011): Este es un drama de acción y venganza en donde el actor da vida a un agente encubierto.

Faith (2012): Esta es una serie enfocada en la historia y la fantasíafantasía, marcada por viajes en el tiempo, ambientada dentro de la Dinastía Goryeo.

The Heirs (2013): Esta producción se presenta como un popular drama escalar sobre jóvenes ricos herederos.

The Legend of the Blue Sea (2016): Esta entrega es una comedia romántica de fantasía que narra la historia de una sirena y un estafador.

The King: Eternal Monarch (2020): Esta historia está centrada dentro de la complejidad de los universos paralelos y la realeza.

Pachinko (2022-2024): Este es un aclamado drama histórico en donde Lee Min Ho da vida a Koh Hansu.

When the Stars Gossip / Ask the Stars (2024-2025): Esta es una comedia romántica ambientada dentro de una peculiar estación espacial.

Películas

Gangnamues (2015): Una película de acción y cine negro situada en los años 70.

Bounty Hunters (2016): Una comedia de acción coproducida en China.

Como se puede observar, la carrera de Lee Min Ho después de Boys Over Flowers ha estado marcada por grandes éxitos y una vida muy activa delante de los reflectores.