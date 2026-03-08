LISA de BLACKPINK presume tierno encuentro con Punch, el mono bebé viral

¡Punch conoció a LISA! El bebé mono que se hizo viral tras encontrar refugio en un peluche, luego ser acosado por otros primates, fue visitado por la estrella de BLACKPINK durante su paso por el Zoológico de Ichikawa, en Japón. El momento quedó captado en tiernas imágenes que fueron compartidas por la misma artista a través de su cuenta oficial de Instagram.

LISA de BLACKPINK presume su encuentro con Punch, el mono viral

No cabe duda que la historia de Punch ha conquistado a millones de usuarios en internet, entre ellos, LISA. Este fin de semana, la intérprete de MONEY compartió imágenes de su visita al Zoológico de Ichikawa, hogar del querido Punch. En las fotografías se ve a la cantante intentando llamar la atención del mono con un peluche de Djungelskog, mismo que el pequeño Punch usó como soporte emocional. Posteriormente, compartió postales del tierno primate en solitario. Aquí las imágenes:

| Crédito: IG (@lalalalisa_m)

¿Quién es Punch y por qué se volvió viral?

Punch es un mono bebé del Zoológico de Ichikawa. El pequeño animal fue abandonado por su madre al nacer, por lo que los cuidadores le obsequiaron un orangután de peluche grande (Djungelskog). Su historia se hizo viral luego de que surgieran videos en línea en donde se le ve sufriendo el rechazo de su manada con empujones y golpes. Para enfrentarlos, Punch acude a su peluche como apoyo emocional, dejando en claro que lo ha adoptado como una figura materna. Desde entonces, la historia de Punch le ha dado la vuelta al mundo entero.

I am not crying, you are.



For those who aren’t familiar with Punch, he is a baby monkey from Japan who was separated from his mother shortly after birth. Since then, zookeepers have been raising him and hand-feeding him to help him survive.



Because he did not have his mother,… pic.twitter.com/nXfVevaZcX — Crazy Moments (@Crazymoments01) February 22, 2026

LISA aparece en concierto de Bad Bunny tras visitar a Punch

Tras visitar a Punch en el Zoológico Municipal de Ichikawa, en la prefectura de Chiba, Japón, LISA se dio cita en el TIPSTAR DOME CHIBA para presenciar el debut de Bad Bunny en Asia, como parte del Billions Club Live, un concierto exclusivo organizado por una reconocida plataforma de streaming musical, para celebrar las mil millones de reproducciones del artista. A lo largo del evento, la estrella de BLACKPINK fue captada perreando al ritmo de DÁKITI.