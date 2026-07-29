Muere querido actor de K-dramas que permaneció dos años en coma tras sufrir una emergencia durante una grabación

La industria del entretenimiento de Corea del Sur se encuentra de luto tras confirmarse la repentina muerte del actor Jeon Seung Jae luego de permanecer en coma por casi dos años tras sufrir una hemorragia cerebral que presentó mientras se preparaba para un día de grabación.

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De acuerdo con información confirmada, Jeon Seung Jae de de 46 años falleció este 29 de julio y con su partida llega el fin de una larga batalla médica a la que se enfrentó la familia desde 2024.

¿De qué murió Jeon Seung Jae?

Según reportes, el día que el artista presentó la hemorragia cerebral se encontraba en espera del inicio de un rodaje Korea-Khitan War (La guerra entre Corea y los kitán) en la ciudad de Suwon, sin embargo, durante esa espera solo bastaron unos segundos para que el actor se desplomara de manera repentina y comenzará su preocupación por su estado de salud. Tras el inesperado hecho fue trasladado de emergencia a un hospital para su atención médica donde en ese momento fue sometido a una cirugía de la cual no recuperó la conciencia.

¿Quién era Jeon Seung Jae y cuáles fueron sus mayores éxitos?

Jeon Seung Jae fue un actor surcoreano que debutó en el cine en 2004 con la película Taegukgi: The Brotherhood of War. A lo largo de más de dos décadas de carrera construyó una sólida trayectoria como actor de reparto, destacándose por interpretar personajes sólidos que aportaban fuerza y credibilidad.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuntra un amplio catálogo de películas como: The Good, the Bad, the Weird, Haeundae y Hello Ghost , además del drama The Masked Prosecutor (El fiscal enmascarado), The Good, the Bad, the Weird (El bueno, el malo y el raro). Su último proyecto fue Korea–Khitan War, producción histórica de KBS en la que participaba cuando sufrió la hemorragia cerebral que cambió por completo su vida y lo mantuvo hospitalizado hasta su muerte, fans y colegas hoy se despiden del actor reconociendo sus interpretaciones en la pantalla.