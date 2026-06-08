Muere FAMOSO influencer a los 32 años dedicado al mundo del gaming y el stream tras dura batalla contra el cáncer

El mundo del gaming y el stream está de luto luego de la muerte del creador de contenido de videojuegos, Alex Cimo. El influencer había anunciado hace apenas un año que padecía cáncer de colon en etapa 4 y que se encontraba en tratamiento. Su esposa, Bryttni, fue la encargada de dar a conocer su lamentable fallecimiento a través de una publicación en sus redes sociales, en donde reveló que él había muerto repentinamente el pasado 2 de junio. Además, declaro que ella seguía extremadamente afectada por la pérdida.

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¿Qué dijo la esposa de Alex Cimo sobre su muerte?

La muerte del streamer trajo fricción a su familia, de acuerdo con la propia Bryttni. Según reveló, su madre, Mary-Frances Alonzo, compartió la noticia en LinkedIn cuando aún no estaban listos y luego fue eliminada. El deseo del propio Alex es que se anunciara su muerte después de mantener la noticia en secreto un par de semanas. Su esposa quiso respetar ese deseo, pero le fue imposible luego de que su madre se adelantara.

¿Cuándo le detectaron el cáncer de colon al influencer?

Alex reveló por primera vez al mundo su diagnóstico de cáncer en marzo de 2025; desde ahí, decidió compartir su lucha y su vida constantemente con sus seguidores para mantenerlos informados. Ha causado un gran impacto entre sus fans que hace apenas unas semanas había prometido seguir con la lucha a pesar de que los médicos le revelaron que ya solo le quedaban unos días de vida.

¿Quién era Alex Cimo?

El hombre de 32 años contaba con más de 350 mil seguidores en sus redes sociales y se destacaba por su pasión y emoción a la hora de hablar sobre el mundo de los videojuegos, aunque su gran y verdadera pasión era el mundo de “Yu-Gi-Oh!” y el juego de cartas. Sin duda, era un verdadero geek con el cual muchos fans se podían identificar.