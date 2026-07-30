5 K-dramas que se estrenan en agosto en Disney+ y son perfectos para maratonear durante las vacaciones

Si estás buscando qué ver durante las vacaciones de agosto, estos títulos son ideales si eres amante de los K-dramas o estás iniciando a adentrarte a este mundo de historias surcoreanas, ya que prometen conquistar con sus historias llenas de romance, suspenso, humor y emociones.

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Desde esperadas series originales hasta nuevos dramas exclusivos, la plataforma de streaming Disney+ tiene las series que se convertirán en la mejor opción para quienes desean maratonear con estas series.

5 K-dramas para maratonear en Disney+ en vacaciones

1.- Chaebol X Detective

Esta serie se ha convertido en un exito debido a su historia policiaca en donde in Yi-soo deberá enfrentarse a casos cada vez más complejos mientras continúa utilizando su fortuna y sus peculiares métodos para resolver crímenes. La mezcla de acción, humor y misterio la convirtió en uno de los dramas coreanos más populares de Disney+.

2.- Negocio Letal 2

Otro título de Disney+ es la segunda temporada de Negocios letal donde se retoma la historia de Jian, quien continúa enfrentando a peligrosos mercenarios tras descubrir el oscuro legado de su tío.

3.- Hecho en Korea 2

Made in Korea o Hecho en Corea llega con su segunda temporada y podrás disfrutar durante estos días de verano una historia donde Hyun Bin y Jung Woo-sung regresan regresan como protagonistas para seguir contando las historias llenas de ambición, poder y luhca para alcanzar el éxito.

4.- El esposo

Si buscas una historia llena de misterio este thriller romántico te atrapará desde el primer segundo ya que sigue la historia de un reconocido neurocirujano sin embargo todo se desprende cuando su esposa es secuestrada por un peligroso criminal y durante el desarrollo se irán descubriendo oscuros secretos que hay en la pareja, este título es uno de los mas esperados de este 2026.

5.- Club del asesinato: La mesa de los mentirosos

El Club del asesinato: La mesa de los mentirosos es otra de las historias que puedes disfrutar dentro de la plataforma de streaming y más que ser una historia convencional es un thriller de misterio en donde un grupo de personas queda atrapado en un njuego de engaños y donde cada integrante tiene un secreto, ahora se tendrá que descubrir a un culpable.