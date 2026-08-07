¿Peligra la gira? Captan en VIDEO a integrante de BTS al borde del colapso durante un concierto

En las últimas horas se ha hecho viral un video que muestra otra cara de BTS que pocas veces se logra reconocer, pues entre viajes, giras, ensayos, grabaciones y demás eventos, muchas veces la agrupación hace esfuerzos sobrehumanos, donde cada uno de los siete integrantes rebasan sus límites con tal de ofrecer la mejor experiencia a sus fans.

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En dicho video se ha captado a Jimin estar al borde del colapso durante una reciente presentación en Estados Unidos, encendiendo las alarmas dentro del ARMY de todo el mundo, pues hay quienes afirman que el artista luce deteriorado y notablemente exhausto.

¿Qué le pasó a Jimin?

De acuerdo con lo visto en el video, pudimos ver al artista con notables signos de cansancio y fatiga debido a la exigencia del show y aunque por momentos parecía que no lo lograría, este mostró su compromiso con sus fans y entregó lo mejor de sí mismo.

Este tipo de videos grabados por fans nos enseñan la realidad que pocas veces logramos ver sobre nuestros idols, donde tras semanas e incluso meses no descansan para llevar su arte a cada rincón del mundo.

#지민 #박지민 #ParkJimin #BTS ♬ som original - D𝚎ʙᴛꜱ⁷︎𝖩м @debts7jm Eu só queria cuidar dele e colocar num potinho 🤧❤️‍🩹 espero que o Jimin esteja se recuperando bem. 💛🙌🏻 Ontem, durante o segundo show em Nova Jersey, o Jimin passou por um momento exaustivo no palco. 💔 Com o calor intenso, a umidade muito alta, a chuva e todo o desgaste físico de uma turnê, ele acabou se sentindo mal durante a apresentação. Em determinado momento, precisou se sentar e permanecer no chão por um tempo para recuperar o fôlego. Namjoon foi imediatamente até ele para verificar se estava tudo bem, outros membros também se preocuparam 🥺 Mesmo diante do cansaço, o Jimin fez o que sempre faz: deu tudo de si pelo público. Quem acompanha sua trajetória sabe o quanto ele se entrega em cada apresentação, sempre buscando oferecer o melhor, mesmo quando o corpo pede uma pausa. Infelizmente, enquanto tentava se recuperar, ele pediu para que o cinegrafista parasse de filmá-lo, um momento que merece respeito acima de tudo. Esperamos que ele descanse, se recupere completamente e cuide da própria saúde. Não existe apresentação mais importante do que o bem-estar dele. 💛 Você foi incrível, Jimin. Mas, acima de tudo, queremos ver você saudável e sorrindo. Nós estaremos aqui, sempre torcendo por você. 🫂💛 #JIMIN

¿La gira de BTS ARIRANG será cancelada?

De momento la agrupación no se ha pronunciado respecto al estado actual del idol tras la segunda noche de sus presentaciones de BTS en Nueva Jersey y aunque hay quienes aseguran que esta actuación de Jimin es parte del show, ARMY de todo el mundo ha mostrado su preocupación por el idol.

Otro detalle que ha preocupado a los seguidores de BTS es que la actual gira de su comeback, ARIRANG Wolrd Tour aún tiene muchos meses de duración, pues se tiene previsto que esta termine en marzo del 2027, siendo su serie de conciertos más extensa en todos los años de carrera de la agrupación.

Por ahora incluso hay ciudades en México que esperan un posible regreso de la agrupación para mediados del 2027; por lo que el estado y cuidados de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook serán prioridad ante la exigente gira y su regreso a tierras aztecas podría estar en duda.

