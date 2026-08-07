‘V’ de BTS agradece al ARMY por la privacidad que les dan a los idols en su tour ARIRANG, esto fue todo lo que dijo a través de Weverse

¡BTS agradece al ARMY por la privacidad! A través de una reciente transmisión en vivo en Weverse, Taehyung, mejor conocido como V, aprovechó el momento para compartir una importante reflexión sobre el respeto hacia los artistas, especialmente cuando se encuentran de gira en un país que no es el suyo. Bajo esta línea, el querido idol se mostró agradecido con sus fans, quienes han mostrado una gran madurez al fingir no verlos cuando se los topan en la calle, con el único objetivo de que ellos se sientan más cómodos y puedan crear más recuerdos en el destino que visitan.

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“Cuando publiqué en Weverse que no nos buscaran fuera de los hoteles, la verdad es que casi 90 de cada 100 personas fingen que no nos conocen. Si un ARMY nos ve por la calle, fingen no habernos visto”, explicó el artista surcoreano. “Actúan como si no nos hubieran visto y siguen caminando. Para que podamos crear más recuerdos en su país. Algunos incluso desvían la mirada deliberadamente cuando nos cruzamos. Por eso somos los primeros en saludar. ‘Hola, que tengas un buen día’. A veces incluso nos damos la mano”, agregó.

ASI ES COMO DEBE SER



🐻 Los ARMYs fingen no conocernos cuando estamos en la calle. Hacen como si no nos conocieran y pasan de largo. De hecho, cierran los ojos con fuerza al vernos. Y eso nos hace muy felices, nos llena de alegría, así que los saludamos primero. pic.twitter.com/REF6tZ6ZJj — kath verá a BTS (@jnfication) August 7, 2026

ARMY reacciona a las declaraciones de V de BTS en Weverse

Como era de esperarse, el ARMY reaccionó con orgullo ante las declaraciones de V en el live de Weverse. De hecho, una parte considerable del fandom aprovechó para compartir sus propias experiencias, en las que platicaron sobre las ocasiones en las que se encontraron a los idols, pero prefirieron respetar su espacio y no saludarlos.

Un claro ejemplo de ello es cuando BTS visitó México como parte de su gira ARIRANG WORLD TOUR, pues el ARMY mexicano se puso de acuerdo para proteger la privacidad de los idols y darles la mejor experiencia en tierras aztecas; denunciando de inmediato cualquier comentario o publicación que hiciera referencia a la ubicación de la banda de pop surcoreana.