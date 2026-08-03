5 thrillers coreanos cortos que te atraparán desde el primer episodio y son perfectos para maratonear en vacaciones

Las vacaciones son el momento perfecto para descubrir historias capaces de tenerte por varias horas al filo del asiento y estos dramas coreanos se han convertido en grandes referentes del género thriller gracias a sus intensas tramas, personajes y desenlaces impredecibles, lo mejor es que muchos de estos títulos cuentan con una solo temporada y pocos episodios ideales para hacer un maratón de pocos días.

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Desde investigaciones policiacas y misterios psicológicos hasta historias de supervivencia y venganzas cuidadosamente planeadas, estas series demuestran por qué Corea del Sur sigue conquistando millones de espectadores en todo el mundo. Si quieres dejar por un momento las historias románticas y aprovechas estas vacaciones con thriller que promete mantenerte pegado a la pantalla toma nota que aqui te recomendamos algunos.

5 thrillers llenos de suspenso para maratnear en vacaciones

1.- Desconectados

Desconectados o A shop for killers por su nombre en inglés es un thriller que promete atraparte desde el segundo cero ya que cuenta la historia de la inesperada muerte de un señor que resulta ser el tío de un joven que descubre que heredó una misteriosa tienda, sin embargo, todo cambia cuando en realidad ese negocio ocultaba una red de mercenarios, mientras intenta sobrevivir a un ataque de asesinos profesionales, el protagonista deberá descubrir el pasado de su familia.

2.-El monstruo de la vieja Seúl

Otro thrillers que está entre los favoritos de los amantes de este género es “El monstruo de la vieja Seúl” o “Gyeongseong Creature”, desde el título promete una historia llena de misterios que se desarrolla desde la Corea de 1945, donde dos jóvenes unen fuerzas para enfrentarse a una aterradora criatura que fue creada a base de experimentos humanos, de igual modo los protagonistas luchan por sobrevivir durante la ocupación japonesa, sin duda este título promete mezclar thriller, horror y acción que no te puedes perder.

3.- Una familia ejemplar

La desesperación económica lleva a un profesor universitario a tomar una decisión que cambia su vida cuando encuentra una enorme cantidad de dinero vinculada a una organización criminal, sin embargo, lo que parecía una oportunidad para poder sobresalir se convirtió en una peligrosa lucha por sobrevivir.

4.- Nadie en el bosque

Esta historia que puede identificar como “Nadie en el bosque” o “The frog” es una historia de misterios donde un extraño visitante llega a un tranquilo alojamiento vacacional y se desencadena una serie de acontecimientos que cambian para siempre la vida del propietario conforme avanza la historia, salen a la luz secretos, mentiras y una inquietante red de crímenes.

5.- El peor de los males

Por último este thriller se basa en la historia de un policía que logra infiltrarse en una poderosa organización dedicada al narcotráfico con el objetivo de desmantelar una red criminal que opera entre Corea del Sur, China y Japón. Sin embargo, mientras se acerca a su objetivo, la línea entre el deber y la lealtad comienza a desdibujarse, poniendo en riesgo su vida y su matrimonio.