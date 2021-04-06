Kevin Hart: El comediante estadounidense cuenta con un gran repertorio de películas que tienes que ver ahora mismo.

Kevin Hart se convirtió en uno de los actores más queridos de todo Hollywood, pues se metió en el corazón de múltiples admiradores tras su participación en maravillosas películas de acción, aventura y hasta comedia.

La carrera del estadounidense no estaría completa sin el toque cómico que imprime a cada una de sus producciones. Y es que, el querido Kevin, nació con un don inigualable para hacernos reír y pasar un buen momento en familia.

Estas son las maravillosas películas de Kevin Hart que no te puedes perder

Un espía y medio

El poderoso dúo de Kevin Hart y Dwayne Johnson se hace presente en esta divertida película de comedia. Los personajes se convierten en importantes agentes de la CIA tras superar el bullying de su adolescencia.

Escuela para fracasados

Teddy Walker, interpretado por Kevin Hart, nos regala una divertida aventura tras enterarse que tiene dislexia. El personaje se inmiscuye en un colegio de estudiantes inadaptados, quienes crean valiosos lazos amistosos durante toda la trama.

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El gurú de las bodas

Kevin Hart se mete en el papel de un “padrino de bodas” que ayuda a otros caballeros con dificultades para relacionarse. El comediante interpreta a Jimmy, un experto en relaciones amorosas que ayuda a otros hombres para conseguir pareja en eventos nupciales.

Soul Plane

Kevin Hart se mete en el personaje de un empresario innovador que crea la aerolínea más sensual del planeta. Nashawn, interpretado por el comediante estadounidense, integra a Soul Plane elementos como bellísimas azafatas, salas de masaje, discotecas y otros divertidos servicios.

Jumanji

El reboot de la legendaria cinta, de 1995, llega de la mano de Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan y hasta Dwayne Johnson. Esta película nos transporta a un mundo de aventura que fue protagonizado originalmente por Robin Williams en la década noventera.

La participación de Kevin Hart como Franklin Finbar nos hizo sintonizar el remake de esta querida cinta de acción y fantasía.

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