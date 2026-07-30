Las Historias de Bluey: 10 capítulos en español para fomentar la lectura en los niños
¡La serie digital de “Las Historias de Bluey” llega a México! Aquí te compartimos los 10 capítulos que estarán disponibles para fomentar la lectura en los niños.
¡“Las Historias de Bluey” ya son una realidad en México! A partir de esta semana, los niños de América Latina podrán disfrutar de esta exitosa serie digital, que consiste en la narración de cuentos inspirados en las aventuras de la pequeña cachorra Bluey Heller, en la voz de reconocidas celebridades. Esta actividad es perfecta para incentivar la lectura de los más pequeños, pues, además de sentirse identificados con las historias de su personaje favorito también podrán disfrutar de excelentes animaciones que mantendrán su atención en todo momento y harán volar su imaginación.
También te puede interesar: 3 juguetes de Bluey que ayudan a desarrollar autoconfianza en los niños
10 capítulos de Las Historias de Bluey para fomentar la lectura en los niños
Esta primera tanda de episodios de “Las Historias de Bluey” contará con un total de 10 capítulos. Cada uno de ellos será narrado por una celebridad diferente, ya sea Gina Torres, Itati Cantoral, Kali Uchis o Jaime Camil. Aquí te compartimos el listado completo de episodios con su respectivo narrador:
- Abuelitas (Gina Torres)
- Escuela para Mamás (Itani Cantoral)
- El Arroyo (Jaime Camil)
- Bingo (Kali Uchis)
- La Playa (Gina Torres)
- Hora de Dormir (Itati Cantoral)
- Papi Niñera (Jaime Camil)
- La Piscina (Kali Uchis)
- Bebés (Gina Torres)
- Campamento (Jaime Camil)
¿Dónde ver “Las Historias de Bluey”?
Los nuevos episodios de “Las Historias de Bluey”, con los que podrás fomentar la lectura en los niños, llegaron al canal oficial de Youtube de Bluey en Español el pasado 24 de julio. Estos capítulos serán lanzados dos veces por semana, para que puedas disfrutar y reforzar habilidades con los más pequeños del hogar a la hora que necesites.
¿Dónde ver Bluey GRATIS en México?
Para disfrutar del resto de los episodios de Bluey completamente GRATIS en México, puedes sintonizar la barra infantil de TV Azteca, en punto de las 6:30 a.m. de lunes a viernes. Si no cuentas con acceso a la televisión abierta, o simplemente prefieres el streaming, también puedes mirar los capítulos en el sitio web oficial de Azteca 7, en la sección de Kidsiete.