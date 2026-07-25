El primer día de clases representa un reto para muchos niños de nuevo ingreso de preescolar y primaria, ya que implica adaptarse a un ambiente diferente, convivir con nuevos compañeros y separarse temporalmente de sus padres. Es por ello que estos 3 capítulos de Bluey ayudarán a los niños a perder el miedo a ir a la escuela, al igual que lo son estos 4 episodios de Masha y el Oso y Daniel Tigre.

De acuerdo con los expertos, sentir nervios o ansiedad ante este cambio forma parte del desarrollo infantil, por lo que recomiendan a padres hablar con sus hijos sobre las emociones antes de iniciar el nuevo ciclo escolar. Es por ello que la serie animada muestra situaciones relacionadas con la confianza, la convivencia y la adaptación, pero mientras ello llega, los pequeños pueden disfrutar de sus vacaciones con estos 4 episodios de Phineas y Ferb y Bob Esponja.

3 capítulos de Bluey que ayudan a los niños a perder el miedo al primer día de clases|Panadería

Los 3 capítulos de Bluey para perder miedo al primer día de clases

1. Calypso: La historia se desarrolla dentro del salón donde la maestra Calypso acompaña a los alumnos durante actividades de juego libre. La docente orienta a los niños para que encuentren soluciones mediante la comunicación y la colaboración. El episodio refleja habilidades que los pequeños utilizarán durante el ciclo escolar, como compartir materiales, respetar turnos y trabajar con otros compañeros.

2. Papá te lleva: El capítulo muestra el momento en que Bandit lleva a Bluey y Bingo a la escuela y la guardería, respectivamente. Durante el trayecto aparecen pequeños contratiempos que terminan con una reflexión sobre cómo una simple decisión puede dar origen a una amistad duradera. La historia también presenta la separación de los padres como parte de la rutina diaria, una situación frecuente durante los primeros días de clases.

3. Campamento: Aunque la historia ocurre fuera de la escuela, Bluey conoce a Jean-Luc, un niño que habla otro idioma, y ambos construyen una amistad mediante el juego. El episodio demuestra que la comunicación no depende únicamente de las palabras y que la curiosidad facilita la creación de nuevos vínculos. Ese mensaje resulta especialmente útil para los pequeños que sienten temor por conocer compañeros diferentes durante el inicio del ciclo escolar.