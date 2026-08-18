3 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ para enseñar a tus hijos a lavarse los dientes

¿Quién dijo que tener hijos es fácil? Queda claro que los niños no nacen sabiendo todo lo que la higiene y salud implican en nuestra vida, pues están en una etapa en la que ven lo que es. Como padres, toca aprender a usar y predicar con el ejemplo, y una buena manera de apoyarse es con ayuda de caricaturas para niños y personajes como los que salen en Plim Plim y Masha y el Oso.

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3 capítulos de Plim Plim y Masha y el Oso que resultan un buen aliado para que los niños aprendan a lavarse los dientes todos los días sin quejarse

Si quieres ponerle fin a los berrinches de tus hijos, una buena idea es apoyarte en capítulos y contenidos de Plim Plim y Masha y el Oso, los cuales te ayudarán a explicarles de manera fácil y divertida la importancia de la higiene bucal.

1. "A lavarse los dientes" con Plim Plim

Los contenidos de Plim Plim dedicados al cepillado son una buena opción para introducir el tema antes de comenzar la rutina. Plim Plim suele abordar este tipo de temas desde diferentes ángulos, lo cual es muy útil para que los pequeños aprendan.

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2. Canciones de higiene bucal de Plim Plim

Algo que tiene Plim Plim es que muchas cosas, como la higiene bucal, se pueden aprender y hacer más divertidas con canciones. La serie nos pone canciones que podemos aprender y cantar junto a nuestros hijos mientras ellos se lavan los dientes.

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3. "La dulce vida" Masha y el Oso

Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta dentro de la rutina de la limpieza bucal. Una de ellas es que comer muchos dulces puede ser peligroso para nuestra salud en general. Otro es que no limpiarse la boca puede debilitar los dientes y hacer que los perdamos o se rompan. Los niños, de manera divertida, pueden aprender de las consecuencias de ser sucios.