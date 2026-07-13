4 juguetes de ‘Peppa Pig’ y ‘Bluey’ que ayudan a desarrollar el valor de compartir en los niños
Descubre cuatro juguetes inspirados en las caricaturas favoritas de los pequeños que convierten el juego diario en una oportunidad para enseñar generosidad, cooperación y respeto por los demás
El valor de compartir es una de las habilidades sociales más importantes durante la infancia. Cuando los niños participan en juegos donde deben prestar objetos, esperar su turno o colaborar con otros, desarrollan empatía, paciencia y mejores formas de relacionarse. Los juguetes de Peppa Pig y Bluey destacan precisamente por recrear momentos cotidianos en los que la cooperación es parte de la diversión.
Estos juguetes no solo entretienen, también ayudan a que los pequeños practiquen acciones sencillas como prestar, colaborar y trabajar en equipo mientras fortalecen sus habilidades sociales.
Estos son los juguetes de Peppa Pig y Bluey que convierten el juego en una experiencia de aprendizaje
Aprender a compartir no sucede de un día para otro, pero el juego puede convertir ese proceso en una experiencia divertida. Los juguetes inspirados en Peppa Pig y Bluey invitan a los niños a convivir, negociar y colaborar de forma natural mientras recrean situaciones familiares que conocen y disfrutan.
- LEGO DUPLO Casa Familiar de Bluey. Este set permite construir la casa de Bluey mientras los niños juegan con las figuras de Bluey, Bingo y sus padres. Como incluye diferentes habitaciones, muebles y accesorios, es ideal para que dos o más pequeños participen al mismo tiempo.
Durante el juego deben decidir quién utiliza cada personaje, compartir las piezas de construcción y ponerse de acuerdo para crear historias. Este tipo de dinámicas favorece la cooperación, la comunicación y el respeto por los turnos sin que el aprendizaje se sienta forzado.
- Bluey Set de Cena de 32 piezas. Preparar una comida imaginaria es una actividad perfecta para enseñar que todos pueden participar. Este juego de madera incluye platos, cubiertos, alimentos y utensilios que permiten recrear una cena familiar.
Los niños aprenden a repartir la comida de manera equitativa, servir primero a los demás, esperar su turno para utilizar cada accesorio y colaborar para organizar la mesa. Además de fomentar la generosidad, fortalece habilidades como la paciencia y el trabajo en equipo.
- Set de Picnic y Té de Peppa Pig. Los tradicionales juegos de picnic y té son excelentes para practicar la convivencia. Ya sea en su versión de plástico o de madera, incluyen tazas, platos, alimentos y accesorios para organizar reuniones entre amigos o familiares.
Mientras interpretan el papel de anfitriones, los pequeños deben repartir los utensilios, ofrecer comida a cada invitado y asegurarse de que todos participen. De esta manera comprenden que compartir también significa hacer sentir incluidos a los demás.
- Peluche interactivo "Care and Cuddle" de Peppa Pig. Este peluche interactivo incorpora accesorios como biberón, cobija o chupón para recrear los cuidados de un bebé. En lugar de centrarse únicamente en el juego individual, invita a que varios niños colaboren para atender las necesidades del personaje.
Al alternar quién alimenta, carga o arropa al peluche, aprenden que cuidar de alguien también implica compartir responsabilidades. Esta experiencia fortalece la empatía, el sentido de protección y la disposición para ayudar a otros desde edades tempranas.