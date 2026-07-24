3 juguetes de Kpop Demon Hunters para enseñar a los niños sobre responsabilidad y trabajo en equipo

A un año de su estreno en plataformas de streaming, Kpop Demon Hunters sigue siendo todo un fenómeno a nivel global, no sólo por sus batallas épicas y canciones pegajosas, sino también por sus enseñanzas y el mensaje que transmite. Si en casa tienes a una pequeña Guerrera Kpop o un adorable Saja Boy, aquí te compartimos 3 juguetes de la película que son perfectos para enseñar lecciones sobre la responsabilidad y el trabajo en equipo, además de que harán volar su imaginación, garantizando horas enteras de diversión.

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3 juguetes de Kpop Demon Hunters que ayudan a enseñar sobre responsabilidad y trabajo en equipo a los niños

Desde sets de construcción hasta muñecas de colección. Checa estos 3 juguetes oficiales de Kpop Demon Hunters que son perfectos para enseñar a tus hijos sobre responsabilidad y trabajo en equipo, sin que se den cuenta.

Set de construcción

Los sets de construcción son ideales para que tus hijos aprendan sobre la responsabilidad al realizar tareas, así como el trabajo en equipo, pues armarlo requiere de paciencia, orden y constancia, además de seguir las instrucciones paso por paso. Checa este set del querido tigre espiritual de la cinta, Derpy, quien viene acompañado de la ave de seis ojos, Sussie.

LEGO de Derpy de Kpop Demon Hunters| Crédito: LEGO

Muñecas de Rumi, Zoey y Mira

Las muñecas o figuras coleccionables también son perfectas para enseñar a los pequeños sobre responsabilidad, además de echar a volar su imaginación, pues se pueden crear diversos escenarios en los que las Guerreras Kpop asumen misiones y trabajan en equipo para alcanzar sus metas. También les enseña a cuidar sus objetos personales al tener a sus muñequitas en buen estado y con sus accesorios completos.

Muñecas de Rumi, Zoey y Mira | Crédito: Mattel

Verdad o Reto

Este juego se trata de una edición especial del clásico “verdad o reto”, con el que los niños pasarán horas de diversión, además de enseñarles sobre la importancia de hacerse responsables de sus decisiones. Lo padre es que se puede jugar en familia, por lo que también es un plan perfecto para el fin de semana o estas vacaciones de verano.

Juego de verdad o Reto de Kpop Demon Hunters | Crédito: Fotorama

Sea cual sea el juguete que elijas, recuerda que enseñar valores y herramientas a los más pequeños no tiene por qué ser aburrido. ¡Apóyate de sus personajes favoritos para hacer actividades más llevaderas y llenas de valor!