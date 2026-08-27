4 capítulos de “Bluey” donde los niños van a aprender de forma sencilla que la venganza es mala

La venganza es mala, una situación que debemos enseñar desde la infancia para que los niños puedan entenderlo y aplicarlo en varias situaciones cotidianas. Es posible mostrárselo a los niños usando algunos capítulos de 'Bluey', donde el pequeño caniche detalla la importancia de la empatía y las consecuencias que hay ante las malas acciones de forma sencilla.

Para que los pequeños de tu familia puedan entender mejor la situación, te detallaremos los 4 episodios que puedes ponerles, con los que van a lograr pasar horas de diversión.

4 capítulos para aprender que la venganza es mala con 'Bluey'

Aunque no hay capítulos en los que se hable directamente de que la venganza es mala, cuenta con varias historias en las que resalta el uso de la empatía, además de mostrar escenarios en los que algunos personajes se desquitan con otros y las consecuencias que generan. Estas son las opciones que puedes colocar a los niños de tu casa para que aprendan de forma sencilla:

"Espías"

El pequeño perro azul juega a los espías con sus amigos, fabrican un dispositivo para controlar a los adultos, ante tal poder empieza a hacerse presente el cambio de humos de todos, ya que Bluey se hace mandona, perjudicando a Bingo. Ante tan situación, para solucionar todo Bandit le da un consejo al perro azul para que se disculpe con su hermano.

"Bumpy y el viejo y sabio perro lobo"

Bingo tiene que pasar la noche en el hospital, generando que se sienta triste, por lo que Bluey y su padre deciden crear un video familiar, una película para que el pequeño pueda quedarse tranquila. Aunque no habla sobre la venganza, es una gran forma de demostrar la importancia de la empatía hacia los demás.

"Vecinos"

Todo empieza como un juego cuando el perrito azul hace una casa con almohadas en el sofá, mientras que la demás familia crea sus viviendas para hacer un autentico vecindario. Todo se complica cuando Bingo invade a Bluey con sus animales de juguetes, generando fuertes represalias, siendo una gran forma que los conflictos pueden crecer sin parar si nadie los detiene.

"Mamás y papás"

Rusty e Indy en la escuela comienzan a jugar a "mamá y papá", pero no logran ponerse de acuerdo, por lo que genera una pequeña discusión, haciendo que cada uno se vaya a jugar con alguien más. Básicamente se podría clasificar como un desquite emocional, por lo que los personajes entienden que dejarse llevar por el orgullo no merece la pena.