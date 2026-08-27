Aprender lecciones de la mano de tus personajes favoritos hace que el proceso de aprendizaje sea más ameno e, incluso, divertido. Si en casa tienes a un pequeño fan de Bluey, aquí te compartimos 4 episodios de la querida cachorrita Blue Heller que son perfectos para fomentar la autoestima y confianza en los menores. A través de estas aventuras, los más pequeños aprenderán a tener mayor seguridad en sí mismos.

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4 capítulos de Bluey para enseñar a tus hijos a tener confianza en sí mismos

Cuando los niños son pequeños, es de suma importancia que aprendan a identificar sus emociones y hacerlos sentirse seguros y confiados de sí mismos, y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de sus personajes favoritos, con quienes se pueden sentir identificados. Dicho esto, aquí te van 4 capítulos de Bluey para enseñar a tus hijos a tener confianza en sí mismos.

Balancín (Temporada 2, episodio 27)

Este capítulo muestra a Pom Pom, una cachorrita que se siente insegura sobre si puede participar en los juegos de los niños más grandes. No obstante, a lo largo del episodio descubre que, aunque sea pequeña, es capaz de hacerlo. Con esta historia, los niños se sentirán inspirados a confiar siempre en ellos sin importar las diferencias.

Carrera de bebés (Temporada 2, episodio 50)

En este capítulo Chilli recuerda cuando Bluey era bebé y no podía gatear, mientras que el resto de los niños de su edad lo hacían con normalidad. La lección de este episodio es que cada quien es diferente y aprende a su propio ritmo. No hay por qué compararnos con los demás.

El arroyo (Temporada 2, episodio 29)

Este episodio nos muestra a Bluey en un entorno nuevo y completamente desconocido para ella, lo que le genera nerviosismo y hasta cierto punto dudas. No obstante, gracias a sus capacidades para explorar y su confianza en sí misma, logra vencer sus inseguridades. Este capítulo les enseñará a los niños a tener el valor suficiente para adentrarse a entornos desconocidos, aunque esto pueda ser aterrador al inicio.

Copiando (Temporada 1, episodio 28)

A lo largo de este episodio vemos cómo Bluey imita a su papá, hasta que se encuentran a un periquito herido que no pueden salvar. Al llegar a casa, Bluey recrea la situación con Bingo para procesar la pérdida. Este capítulo es perfecto para que los niños aprendan a lidiar con sus frustraciones, además de enseñarles sobre resiliencia desde muy temprana edad.