4 capítulos de Bluey y Pocoyó para armar una tarde de cuentos para Halloween sin miedo

Los niños sienten curiosidad por celebrar Halloween y contar historias que tengan que ver con el tema, pero si tus hijos están muy chiquitos, hay que ir con cuidado. Una buena idea es organizar una tarde de cuentos de Halloween y Bluey y Pocoyó te pueden ayudar a ti y a tu hijo a contar historias sin sustos. Estos cuatro capítulos pueden funcionar como una maratón previa para después jugar. Estos son los 4 capítulos de Bluey y Pocoyó perfectos para los niños en Halloween:



“Cesta fantasma” de Bluey

“Murciélago de la fruta” de Bluey

“Show de Halloween” de Pocoyó

“Maratón Halloween” de Pocoyó

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Estos episodios son una perfecta fuente de inspiración que les ayudarán a crear sus propias historias de fantasmas y monstruos sin dar miedo. Lo mejor de todo es que con este tipo de dinámicas se sentirán incluidos y eso les ayudará a no tener miedo y sentirse más seguros de ellos mismos.

¿Cómo contar historias de Halloween con niños sin sustos?

Una gran idea es sentarse juntos en la mesa y hacer dibujos de Halloween. Cada miembro de la familia hará su propio dibujo y contará algo sobre ese personaje a manera de cuento. No tienen que ser historias elaboradas; pueden ser cosas sencillas como una calabaza que perdió su sonrisa, un fantasma que se quedó dormido y se perdió la fiesta de Halloween. Lo importante es que no dé miedo ni toque temas que ellos no van a entender o los hará sentir incómodos.

Dibujos de Halloween de Bluey y Pocoyó para colorear

No importa si tú ni ellos saben dibujar; la idea es divertirse y pasarla bien juntos. Si aun así no te convence el tema de dibujar, puedes acompañar los capítulos de Halloween de Bluey y Pocoyó de una sesión de coloreado. Descarga imágenes de tus personajes favoritos y colorea con ellos mientras disfrutan de las historias de Halloween en la televisión.