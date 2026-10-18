4 capítulos de Paw Patrol y Peppa Pig para preparar a tus hijos antes de salir a pedir dulces en Halloween o el Día de Muertos

Salir a pedir dulces o calaverita, ya sea para Halloween o para Día de Muertos, puede ser muy emocionante para algunos niños y sus papás, pero es una realidad que a veces también los puede poner algo nerviosos. En esas fechas las calles se llenan de disfraces, ruidos y muchas personas, y esto les puede asustar si no se les prepara antes. No te preocupes, por suerte pueden ver juntos antes de salir caricaturas que los preparan para estos eventos. Aquí te dejamos 4 capítulos de Peppa Pig y Paw Patrol que les ayudarán a estar listos antes de salir a pedir dulces en Halloween y Día de Muertos:



Fiesta de calabazas - Peppa Pig

Competencia de calabazas - Peppa Pig

Los cachorros salvan el día de dulce o truco - Paw Patrol

Los cachorros y el Pirata Fantasma - Paw Patrol

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Además de ver juntos estos episodios, es buena idea reforzar con una plática para recordarle que ese día muchos salen a divertirse y que algunos disfraces pueden ser ruidosos o aterradores, pero que debajo de esas máscaras hay una persona que solo se está divirtiendo como ellos.

¿Cuándo se sale a pedir dulces en México?

En México tradicionalmente los niños salen a pedir calaverita el 1 de noviembre, pues ese día se celebra el Día de Todos los Santos. Aunque a veces hay personas que disfrutan también de salir con disfraces en Halloween, que es el 31 de octubre o incluso el 2 de noviembre. Si tú planeas salir con tus hijos a pedir dulces, lo mejor es salir el mero día para que vivan toda la experiencia; solo toma en cuenta que, si son muy chiquitos, debes salir temprano para que sea más seguro y no les dé miedo ver los disfraces en la noche.

Recomendaciones para pedir calaverita con niños pequeños

Además de ver los capítulos de Paw Patrol y Peppa Pig, hay que tomar en cuenta varias cosas. Si tus hijos están muy pequeños, puedes salir a divertirte sin problema. Solo hay que tomar en cuenta algunas medidas de seguridad y recomendaciones:



Los niños nunca deben salir solos; siempre deberán estar acompañados por un adulto.

Salir y regresar temprano a casa , esto con el objetivo de evitar multitudes y aglomeraciones.

, esto con el objetivo de evitar multitudes y aglomeraciones. Los niños deben usar disfraces cómodos y se recomienda ponerles un detalle vistoso para identificarlos rápidamente en caso de emergencia.

y se recomienda ponerles un para identificarlos rápidamente en caso de emergencia. Al llegar, revisa bien los dulces que le dieron. No debemos estar rotos, abiertos o con envolturas sospechosas. Si ves uno, retíralo y no se lo dejes.

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