Reconocer lo que uno siente y comunicarlo de forma adecuada es una habilidad que se puede adquirir durante los primeros años de vida. Es por ello que traemos para ti 4 capítulos de Bluey y Daniel Tigre para ayudar a los niños a expresar sus emociones. Mientras que estos otros tantos episodios de Bluey y Plim Plim son ideales para que aprendan a hacer amigos en la escuela.

Los expertos refieren que el desarrollo emocional influye en la capacidad de los niños para relacionarse con otras personas. El hablar sobre los sentimientos desde una temprana edad fortalece la autoestima y favorece relaciones más saludables, pero por lo pronto puedes entretener a los más pequeños en vacaciones con estos 4 capítulos de Bob Esponja y Phineas y Ferb.

Las series Bluey y Daniel Tigre tienen episodios que muestran situaciones cotidianas en las que los personajes identifican emociones, hablan sobre ellas y encuentran estrategias para manejarlas.

Los 4 capítulos que ayudan a los niños a expresar sus emociones

1 Copycat: En el capítulo, Bluey encuentra un ave herida junto con su padre y ambos intentan ayudarla. Después de que el animal muere, la protagonista enfrenta por primera vez la tristeza y busca comprender lo ocurrido mediante el juego.

4 capítulos de Bluey y Daniel Tigre para ayudar a los niños a expresar sus emociones|Panadería

2. Baby Race: La historia se centra en Chilli, madre de Bluey, quien siente preocupación al comparar el desarrollo de su hija con el de otros niños. El episodio transmite un mensaje relacionado con la inseguridad.

3. Daniel Gets Mad: El protagonista experimenta frustración cuando las cosas no salen como esperaba. La historia presenta una canción en la que da un mensaje contundente: detenerse y respirar profundamente antes de actuar.

4. Daniel Feels Left Out: El capítulo muestra cómo el personaje expresa tristeza cuando cree que sus amigos no quieren jugar con él. Conforme avanza la historia, Daniel aprende a comunicar lo que siente y descubre que hablar sobre las emociones ayuda a resolver malentendidos.