4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a tus hijos a decir adiós y despedirse de personas y objetos.

El aprender a decir adiós puede ser complicado a cualquier edad; por ello es importante que los niños lo comprendan durante su etapa de formación. Por ello, si buscas cómo enseñar a tus hijos a aprender a desprenderse tanto de personas como de objetos, estos 4 episodios de Bluey y Masha y el Oso son perfectos.

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El decir adiós puede ser difícil, en especial cuando implica separarse de algún ser querido o dejar un objeto especial. Por ello, estas 4 aventuras ayudarán a tus hijos a comprender de mejor manera lo que significa desprenderse sin dolor y con respeto.

Bluey - “Trampolín” - Temporada 1 - Episodio 34

Dentro de esta aventura, Dendit tiene que dejar de jugar con Bluey Bluey y Bingo para irse a trabajar, acto que los niños intentan prolongar para finalmente despedirse del padre, quien tiene que marchar. La historia permite abordar parte de lo que significa despedirse de alguien y que en ocasiones una separación no significa que dejemos de estar cerca emocionalmente.

Bluey - “La hora de dormir” - Temporada 2 - Episodio 26

Bingo emprende una aventura en sueños junto a Floppy, su conejita de peluche, pero en un momento dado debe despedirse de su juguete favorito. Este episodio permite abordar lo que significa el tener que separarse de un objeto querido y cómo los recuerdos y el cariño pueden permanecer a pesar de que ya no se conserve el objeto.

Masha y el Oso - “Hasta luego” - Temporada 2 - Episodio 52

Dentro de este episodio, Dasha decide llevarse a Masha a la ciudad, lo que provoca tristeza en Oso, quien trata de encontrar una manera de evitar la separación, aunque al final se ve obligado a aceptar la realidad. Este episodio es perfecto para hablar sobre la tristeza que puede provocar despedirse de una persona importante.

Masha y el Oso - “Volviendo al principio” - Temporada 3 - Episodio 53

Después de separarse de Masha, Oso no soporta estar lejos de ella. Lo que permite abordar que el decir adiós también puede implicar aprender a manejar la ausencia, expresando que el extrañar a alguien es completamente normal y que hay maneras de afrontarlo.

Estos episodios de Bluey y Masha y el Oso sirven para abordar con los pequeños aquellas dudas que surgen cuando alguien se aleja o cuando se tiene que dejar atrás un objeto querido. Gracias a sus personajes favoritos, los menores pueden abordar esta situación de manera práctica y sencilla.