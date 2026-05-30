4 capítulos de Bluey ideales para ver en familia que hablan sobre emociones fuertes
Estos son algunos de los capítulos de Bluey que hablan sobre temas complicados como emociones fuertes y puedes ver con tus hijos
A varios años de su estreno, la caricatura de Bluey se ha vuelto una de las favoritas del público gracias a la manera en que aborda muchos temas, donde vemos a la protagonista ir desde cosas cotidianas hasta vivencias difíciles de explicar a los más chicos, ganándose un lugar dentro de los programas más queridos.
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Uno de los puntos más importantes de Bluey es que conecta tanto con los niños así como los adultos, siendo una de las mejores opciones para ver en familia, pues sus capítulos son garantía de buenos momentos.
Capítulos de Bluey que hablan sobre emociones fuertes para los niños
Es a través de caricaturas como Bluey que podemos explicarle a los niños pequeños de algunas cosas de la vida diaria, desde eventos poco convencionales y tristes hasta el manejo de emociones y superación.
- Imitador - Este es uno de los capítulos más significativos pues lo que parece un día de juegos donde imitan movimientos, da un giro completamente cuando las niñas encuentran a un ave herida y aunque hicieron lo posible por su mejoría, esta muere, por lo que a través del juego, asimilan la pérdida.
- Acampada - Durante unas vacaciones en familia Bluey conoce a un niño con quien se lleva muy bien aunque no hablen el mismo idioma y desarrollan un buen vínculo aunque este finalmente se va del campamento sin avisar dejando a Bluey desconsolada, por lo que su mamá le explica que hay personas que así como llegan se van tras cumplir un ciclo en tu vida.
- El Espacio - Mackenzie, Rusty y Jack juegan a que viajan a Marte pero durante el juego Mackenzie se desaparece de manera constante y genera confusión entre sus amigos del por qué no quiere separarse mientras juega. Finalmente este hace un viaje a sus recuerdos y recuerda una vez que se perdió y ahora con más edad lo asimila diferente y deja ese miedo al abandono.
- La Bicicleta - En una escena cotidiana, Bluey va con su papá, Bandit, Bingo y más amigos al parque para intentar aprender a andar en bicicleta, pero esta termina cayendo. Frustrada abandona la actividad y su papá le pide que observe, finalmente Bluey mira cómo todo mundo se esfuerza para intentar cosas complicadas y entiende con claridad que debe de seguir intentando y finalmente vence a la frustración y aprende.