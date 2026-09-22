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4 capítulos de Peppa Pig y Pocoyó para enseñar a los niños a ser amables, pacientes y comprensivos

Si tus hijos están en la etapa de aprender a socializar y quieres que tengan buenos modales, puedes hacer el proceso más divertido con caricaturas educativas.

capítulos Peppa Pig
Estos capítulos de Peppa Pig y Pocoyó tienen grandes lecciones para los niños|ESPECIAL / Panadería

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Enseñarles valores a los niños es muy importante para que tengan una buena convivencia con los demás. Este proceso requiere de acompañamiento y puede ser mucho más sencillo cuando se recurre a alternativas divertidas que son fáciles de comprender, como con los capítulos de Peppa Pig y Pocoyó que les ayudan a comprender sobre la paciencia y la amabilidad.

¿Cómo enseñarle a los niños a ser más educados? Los 5 mejores capítulos de Pocoyó y Peppa Pig

  • "La riña". En una tarde de juegos, Peppa Pig tiene una discusión con su amiga Suzy Sheep, pues no logran ponerse de acuerdo con la dinámica y terminan molestas. Y aunque en un principio ninguna quiere admitir su parte de la culpa, se dan cuenta de lo mucho que se extrañan y se animan a hacer las paces. Por lo que es una de las historias infantiles que tienen valiosas lecciones de la importancia de no pelear por cosas sin importancia y ser comprensivos.

    capítulos Peppa Pig
    Hay capítulos de Peppa Pig que enseñan a los niños de paciencia y amabilidad|ESPECIAL

  • "El jardín de niños". Este es uno de los mejores capítulos de Peppa Pig para que los pequeñitos se identifiquen con situaciones cotidianas y sepan cómo actuar. Trata de un día de este simpático personaje en el jardín de niños y toda su travesía para aprender a respetar turnos y seguir indicaciones para tener una sana convivencia. Queda muy bien para se resalte el valor de ser pacientes y educados en cualquier circunstancia.

  • "¡Paciencia, Pocoyó!". Luego de ver como Elly es una experta jugando al golf, Pocoyó quiere imitarla, pero se desespera al darse cuenta de que tiene que aprender para llegar a ese nivel. Sin embargo, lejos de rendirse, pide ayuda a sus amigos para practicar y perfeccionar este deporte, de modo que deja la enseñanza de que la paciencia siempre trae buenas recompensas.

    capítulos Peppa Pig
    Hay capítulos de Pocoyó que enseñan a los niños de paciencia y amabilidad|Panadería

  • "Algo entre amigos". A pesar de que los une una amistad entrañable, Pocoyó y Pato atraviesan un conflicto que los pone a prueba. Aun así, se niegan a dejar las cosas mal y prefieren solucionar los problemas, cada uno poniendo de su parte siendo pacientes, comprensivos y sin perder ni un momento la amabilidad que los caracteriza. Este y otros capítulos de Peppa Pig o Pocoyó quedan perfectos para que los niños aprendan a no hacer berrinches y mejor fortalecer su paciencia.
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