6 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Peppa Pig’ ideales para que los niños aprendan a cuidar sus pertenencias y conozcan el valor de las cosas
Si tus hijos pierden todo por descuidos y ya no quieres solamente regañarlos, sus caricaturas favoritas podrían ayudarles a volverse más precavidos.
Parte de la importancia de enseñarles sobre responsabilidad a los niños, es el que sepan cuidar sus pertenencias y que poco a poco vayan comprendiendo que las cosas no pueden simplemente desecharse. Y para que los regaños cuando pierden o rompen algo no sean la única solución, siempre se puede apostar por métodos más divertidos, como los capítulos de caricaturas como Bluey y Peppa Pig que tienen grandes lecciones para que se vuelvan precavidos.
¿Cómo hacer que los niños aprendan a cuidar todas sus cosas? Los 6 mejores capítulos de Peppa Pig y Bluey
- "Daddy Robot". Luego de una divertida tarde de juegos, Bluey y Bingo tienen mucha flojera de recoger sus juguetes, así que recurren a un robot de su papá para que lo haga por ellas. Sin embargo, luego entienden que hay responsabilidades de las que no se pueden librar y terminan cumpliendo con los deberes.
"Markets". A Bluey se le cae un diente y recibe dinero gracias al hada de los dientes, por lo que está emocionada por comprarse golosinas. Así que va a la tienda con Indy y decidirse le cuesta más trabajo del que imaginaba, pues piensa en cuándo podría tener esa cantidad otra vez, por lo que es uno de los capítulos de Bluey que queda perfecto para inculcarle a los niños el valor del dinero.
- "Duck Cake". Es el cumpleaños de Bingo y le están haciendo un pastel, pero Bluey se desentiende porque primero debe guardar sus juguetes. Al final, su mamá le avisa que necesita de su ayuda y decide apurarse para que el cumpleaños de su hermana sea perfecto.
"El armario de los juguetes". En este episodio, Mamá Pig tiene que hacer una remodelación extrema en el cuarto de juegos de Peppa Pig y George, pues ya tienen demasiadas cosas y les falta espacio. Así que deciden comprar un mueble para meter todo y los simpáticos personajes contribuyen en la tarea para terminar antes y poder seguir con la diversión.
- "Las llaves". Para que los niños comprendan por qué deben cuidar todas las cosas a las que tienen acceso, sirve mucho ponerles ejemplos cotidianos. Como la vez que Papá Pig pierde las llaves de su auto y se le caen en un desagüe, por lo que se las tiene que ingeniar para recuperarlas y muestra que si bien este tipo de situaciones casi siempre tienen solución, lo mejor es evitar problemas.
- "El dinosaurio perdido". Este es uno de los capítulos de Bluey y Peppa Pig que muestran parte de las consecuencias que tiene el perder algo. La historia trata de cómo George Pig extravía su peluche preferido de dinosaurios y se pone muy triste, lo que puede ser una lección de por qué es importante siempre tener cuidado con los objetos preciados.