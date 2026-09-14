6 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Peppa Pig’ ideales para que los niños aprendan a cuidar sus pertenencias y conozcan el valor de las cosas

Parte de la importancia de enseñarles sobre responsabilidad a los niños, es el que sepan cuidar sus pertenencias y que poco a poco vayan comprendiendo que las cosas no pueden simplemente desecharse. Y para que los regaños cuando pierden o rompen algo no sean la única solución, siempre se puede apostar por métodos más divertidos, como los capítulos de caricaturas como Bluey y Peppa Pig que tienen grandes lecciones para que se vuelvan precavidos.

¿Cómo hacer que los niños aprendan a cuidar todas sus cosas? Los 6 mejores capítulos de Peppa Pig y Bluey