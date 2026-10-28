4 capítulos de Masha y el Oso y Bluey para enseñar a tus hijos a moderar los dulces y compartir después de pedir calaverita

Después de salir a pedir calaverita, ya sea en Halloween, Día de Muertos o incluso ambos, los niños podrían volver a casa con una impresionante cantidad de dulces. Antes de pensar en dejárselos, espera, porque esta es la oportunidad perfecta para enseñarles a disfrutarlos sin excederse y a compartir de manera voluntaria. Lo mejor de todo es que puedes conseguir explicarlo mejor si te apoyas en estos 4 capítulos de Masha y el Oso y Bluey, y es que estos los abordan con historias que ellos pueden entender a la perfección. Aquí te dejamos los 4 capítulos de ambos programas infantiles que te podrían ayudar:



“La Dolce Vita”, de Masha y el Oso

“El día de la mermelada”, de Masha y el Oso

“Helado”, de Bluey

“Faceytalk”, de Bluey

También te puede interesar: 4 capítulos de Bluey y Paw Patrol de Halloween para niños: episodios con fantasmas

Recuerda que estos episodios son perfectos para abrir la conversación y poner ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer. Los niños pequeños aprenden de la imitación y recordar cómo Bluey y Masha se enfrentaron a estos problemas puede ser de gran ayuda para ti.

¿Cómo organizar los dulces después de pedir calaverita?

Además de ver los capítulos de Masha y el Oso y Bluey, una buena idea es que, una vez regresen de pedir dulces, se sienten juntos a ver lo que recibieron y los separen. En este ejercicio puedes hacer varias cosas para ir descartando y que aprenda tanto a comer con moderación como a compartir. En un montoncito puedes poner los que vas a ofrecer a los familiares, en otro los que no le gustan y no se quiere comer, en otro los que se ven feos o abiertos y en otro sus favoritos.

¿Cuántos dulces puede comer un niño al día?

Recuerda que los niños no deben comer dulces todos los días. Los expertos recomiendan que los consuman máximo 2 o 3 veces por semana o de preferencia en eventos especiales como los cumpleaños. Ojo, esto no debe formar parte de su dieta cotidiana. Es difícil hablar de esto con los pequeños, pero lo mejor es predicar con el ejemplo y apoyarte en materiales como los capítulos de Bluey y Masha y el Oso para que les quede lo más claro posible.