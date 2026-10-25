6 capítulos de Bluey y Masha y el Oso, mejor calificados en IMDb, para ver durante el megapuente de Día de Muertos del 2026

Los niños están a punto de poder disfrutar del megapuente escolar de Día de Muertos de 2026, el cual será del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre. Si no tienes planes para salir y planeas quedarte en casa con los más pequeños, una buena opción es organizar un día para descansar y convivir mientras disfrutas de los mejores capítulos de Bluey y Masha y el Oso. Es por eso que traemos los episodios que, según IMDb, son los mejores al tener las mejores calificaciones de cada uno de los shows infantiles. Aquí tienes la lista de esos capítulos que no te puedes perder según la crítica de los fans:



“Hora de dormir” de Bluey (9.7/10)

“Cricket” de Bluey (9.6/10)

“La señal” de Bluey (9.7/10)

“De vuelta a la escuela” de Masha y el Oso (9.4/10)

“Cuento de Navidad” de Masha y el Oso (8.2/10)

“Aullando con lobos” de Masha y el Oso (8.1/10)

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Lo mejor de todo es que estarás frente a los mejores episodios tanto de Bluey como de Masha y el Oso, lo que significa que en serio podrá disfrutar de estas dos caricaturas que tanto fascinan a tus hijos.

¿Qué botanas puedo disfrutar junto a mis hijos en sus vacaciones?

Además de ver los capítulos de Bluey y Masha y el Oso, hay que aprovechar este megapuente de Día de Muertos para crear recuerdos junto a tus hijos. Una buena idea es preparar botanas coloridas e inolvidables para comer junto a ellos. Puedes hacer platitos de fruta donde mezcles sandía, mango, jícama y pepino. Otra idea es hacer brochetas arcoíris donde ensartes fresas, uvas, plátanos y melón.

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¿Dónde ver Bluey y Masha y el Oso?

Si quieres ver los capítulos de Bluey y Masha y el Oso en español y completamente gratis, puedes ver ambas series en Azteca 7. Primero, a las 8:00 am, diviértete con Bluey y familia y, después, a las 8:30 am, ríe con las aventuras de Masha y el Oso.