3 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ que ayudan a desarrollar la responsabilidad afectiva de los niños

La responsabilidad afectiva es la capacidad de reconocer que nuestras palabras y acciones tienen un impacto en las emociones de quienes nos rodean. Aunque suele hablarse de este concepto en la vida adulta, especialistas en desarrollo infantil coinciden en que habilidades como la empatía, el respeto y la cooperación comienzan a fortalecerse desde los primeros años de vida. Las caricaturas pueden convertirse en una herramienta para reforzar estos aprendizajes cuando presentan historias con valores positivos. Tanto Plim Plim como Masha y el Oso incluyen episodios que invitan a los niños a ponerse en el lugar de los demás, respetar sus necesidades y comprender la importancia de cuidar a quienes los rodean.

Capítulos de Plim Plim y Masha y el Oso que enseñan responsabilidad afectiva a los más pequeños del hogar

Ver estos episodios en familia y conversar sobre lo ocurrido ayuda a que los niños comprendan mejor el mensaje y lo relacionen con situaciones de su vida diaria. Estas enseñanzas pueden reforzarse con preguntas sencillas al terminar el capítulo, como qué sintieron los personajes o cómo habrían actuado ellos en esa situación.

