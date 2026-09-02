-
4 juguetes de Plim Plim que ayudan a los niños a desarrollar habilidades de inteligencia
Estas piezas combinan el juego con la resolución de problemas, memoria y coordinación durante los primeros años de vida de los pequeños
-
6 capítulos de Plim Plim y Paw Patrol que enseñan a los niños sobre la seguridad
Estas historias abordan temas de prevención y hábitos de cuidado, así como sobrellevar un tema de emergencia
-
4 capítulos de Masha y el Oso y Plim Plim que enseñan a los niños una lección importante
Estas historias abordan errores, consecuencias, respeto y responsabilidad a través de situaciones cotidianas
-
4 capítulos de Pocoyo y Plim Plim para aprender sobre el valor de la honestidad de forma divertida y dinámica
¡Valiosas lecciones! Conoce los 4 capítulos de Plim Plim y Pocoyo que deben ver los niños de tu casa para comprender el valor de la honestidad fácilmente
-
4 canciones infantiles de Pocoyo y Plim Plim para que los niños aprendan a tender la cama solos
¿Tu hijo corre de la cama en cuanto despierta y deja todo hecho un desastre? Una canción conocida podría ayudarte a convertir esos primeros minutos del día en una oportunidad para enseñarle independencia
-
7 juguetes de Plim Plim y Paw Patrol que enseñan a los niños a tener responsabilidad afectiva
Estos artículos ayudarán a que los pequeños sientan empatía; asimismo, a identificar las emociones de los demás
-
4 capítulos de Plim Plim y Daniel Tigre para que los niños aprendan a lavarse los dientes solos
Esta actividad forma parte de los primeros hábitos que los pequeños aprenden en casa, y qué mejor que de la mano de sus personajes favoritos
-
5 juguetes de Plim Plim y Masha y el Oso que ayudan a los niños a despertar mentalmente
Los rompecabezas, bloques, figuras y juegos de memoria ayudarán a los pequeños con ello
-
4 capítulos de 'Bluey' y 'Plim Plim' ideales para que los niños aprendan a hacer amigos solos
Algunos niños son más tímidos que otros. Por eso, estos episodios podrían ayudarlo a romper con esa barrera de inseguridad.
-
5 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim' para que los niños aprendan a lavarse bien las manos
Estas historias tienen canciones que pueden servir para que los pequeños conviertan la higiene en una rutina cotidiana
Conecta