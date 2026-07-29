4 capítulos de Masha y el Oso y Pocoyó que ayudan a manejar el enojo

La molestia es una emoción totalmente natural, pero puede llegar a ser difícil de comprender, más cuando se trata de expresarla sin rabietas exageradas. La buena noticia es que existen distintas herramientas para que los niños fortalezcan estas habilidades y aprendan a controlar su enojo de una manera adecuda, un propósito que cumplen muy bien los capítulos de Pocoyó y Masha y el Oso, que además los entretienen.

¿Cómo controlar el enojo en los niños? 4 capítulos de Masha y el Oso y Pocoyó que son ideales para que se regulen