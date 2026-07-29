4 capítulos de Masha y el Oso y Pocoyó que ayudan a manejar el enojo
Si quieres que tus hijos aprendan a regular sus emociones con un método entretenido, los episodios de sus caricaturas preferidas podrían ser la mejor opción.
La molestia es una emoción totalmente natural, pero puede llegar a ser difícil de comprender, más cuando se trata de expresarla sin rabietas exageradas. La buena noticia es que existen distintas herramientas para que los niños fortalezcan estas habilidades y aprendan a controlar su enojo de una manera adecuda, un propósito que cumplen muy bien los capítulos de Pocoyó y Masha y el Oso, que además los entretienen.
¿Cómo controlar el enojo en los niños? 4 capítulos de Masha y el Oso y Pocoyó que son ideales para que se regulen
"No te enfades, Pocoyó". A pesar de que pareciera que Pocoyó siempre está feliz y divertido, también tiene que experimentar situaciones que le hacen perder la calma y su enojo es inevitable. Es aquí cuando sus simpáticos amigos le recuerdan la importancia de respirar antes de empeorar las situación y entiende que si bien el enojo no desaparece de un momento a otro, sí puede manejarlo si se mantiene optimista.
- "Todos podemos calmarnos con Pocoyó". Una situación muy frecuente en los niños y que a menudo provoca que terminen enojándose, son los desacuerdos con amigos a la hora de jugar. Y como este tipo de rabietas son inevitables, en "Todos podemos calmarnos con Pocoyó", los pequeños pueden aprender que, la mayoría de veces, la solución es simplemente hablar y ponerse de acuerdo para que todos se diviertan.
"El berrinche de Masha". Contrario a otros capítulos donde la pequeña se la pasa muy divertida entre aventuras, en "El berrinche de Masha" se muestra frustrada porque siente que nada le está saliendo bien y empieza a reaccionar por impulso. Sin embargo, luego de varios berrinches y al ver cómo empieza a afectar a los demás, incluyendo a su inseparable amigo el Oso, comprende que estas actitudes no le dejarán nada bueno y trata de regularse para estar tranquila.
- "Masha aprende a pedir perdón". Las reacciones impulsivas en Masha suelen traerle varios problemas y es por esto que va dándose cuenta de lo necesario que es aprender a controlar sus emociones, sobre todo el enojo que la lleva a hacer berrinches. Y en el episodio "Masha aprende a pedir perdón", la pequeña asume las consecuencias de sus actos y pide disculpas a su amigo el Oso por la forma en que se comportó, pues no quiere molestarlo.