4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños a atarse las agujetas solitos
Un episodio de sus personajes favoritos puede convertirse en la excusa perfecta para que tu peque agarre sus propios tenis y diga: “Ahora me toca a mí”
Aprender a atarse las agujetas es una de esas pequeñas habilidades que representan un gran paso hacia la independencia. Aunque al principio puede parecer complicado coordinar los dedos y recordar cada movimiento, los personajes favoritos de los niños pueden convertirse en una forma divertida de despertar su interés por intentarlo. Bluey y Peppa Pig tienen capítulos que, aunque no todos enseñan directamente a hacer el nudo, muestran situaciones relacionadas con los zapatos, prepararse para salir y crecer con mayor autonomía.
Capítulos de Bluey y Peppa Pig que motivan a los niños a practicar con sus propios zapatos
La idea no es poner el episodio y esperar que el niño aprenda a hacer las agujetas por sí solo, sino aprovechar la historia de Bluey y Peppa Pig como un pequeño empujón antes de practicar. Después de verlo, puedes tomar unos tenis con cordones y convertir el aprendizaje en un juego, dejando que avance a su propio ritmo.
- Bluey – “Geco pegajoso”. En este capítulo, Chilli intenta salir de casa para llevar a Bluey y Bingo a una cita de juegos, pero todo tipo de distracciones hacen que prepararse sea mucho más complicado de lo esperado. Entre ese caos aparece una situación relacionada con los zapatos de Bingo. Puede ser un buen punto de partida para hablar sobre la importancia de prepararse a tiempo. Después del capítulo, pueden hacer una pequeña carrera contra el reloj: ponerse los tenis, acomodar los cordones y practicar el nudo sin presión.
- Peppa Pig – “Mis zapatos nuevos”. Peppa pierde sus zapatos y Mamá Cerdita le compra unos nuevos de color rojo. La pequeña está tan encantada con ellos que no quiere quitárselos, ni siquiera para dormir. Aunque sus zapatos no tienen agujetas, el capítulo puede aprovecharse para despertar entusiasmo por el calzado y convertir los propios tenis del niño en parte de la actividad. Después de verlo, puedes invitarlo a ponerse sus zapatos y practicar cómo pasar, cruzar y ajustar los cordones.
- Peppa Pig – “Los zapatos nuevos de George”. George necesita zapatos nuevos y toda la familia lo acompaña a la zapatería. El episodio muestra el proceso de probar diferentes opciones y encontrar un calzado que le quede bien. Es una oportunidad para relacionar los zapatos con una nueva etapa de crecimiento. Después pueden hablar sobre qué cosas puede hacer el niño ahora que antes necesitaba ayuda y sumar atarse las agujetas como un nuevo reto para practicar poco a poco.
- Bluey – “Botes de corteza”. Bluey y Mackenzie conviven con Mia y Captain, dos personajes mayores que están cerca de comenzar una nueva etapa escolar. La historia gira alrededor de los cambios que llegan conforme los niños crecen. Aunque el capítulo no es una lección para aprender a hacer nudos, sí puede servir para hablar sobre autonomía. Puedes aprovecharlo para explicarle que aprender a atarse las agujetas es otra de esas cosas que puede conseguir por sí mismo y que no pasa nada si al principio el nudo no queda perfecto.