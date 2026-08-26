4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños a atarse las agujetas solitos

Aprender a atarse las agujetas es una de esas pequeñas habilidades que representan un gran paso hacia la independencia. Aunque al principio puede parecer complicado coordinar los dedos y recordar cada movimiento, los personajes favoritos de los niños pueden convertirse en una forma divertida de despertar su interés por intentarlo. Bluey y Peppa Pig tienen capítulos que, aunque no todos enseñan directamente a hacer el nudo, muestran situaciones relacionadas con los zapatos, prepararse para salir y crecer con mayor autonomía.

Capítulos de Bluey y Peppa Pig que motivan a los niños a practicar con sus propios zapatos

La idea no es poner el episodio y esperar que el niño aprenda a hacer las agujetas por sí solo, sino aprovechar la historia de Bluey y Peppa Pig como un pequeño empujón antes de practicar. Después de verlo, puedes tomar unos tenis con cordones y convertir el aprendizaje en un juego, dejando que avance a su propio ritmo.

