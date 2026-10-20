La llegada de un bebé cambia las rutinas de toda la familia y puede despertar curiosidad, emoción o celos en los hijos mayores. Para ello, existen estos 4 capítulos de Peppa Pig y Plim Plim para preparar a tu hijo antes de la llegada de un hermano. Mientras que estos 4 episodios de Bluey para hablar con los niños sobre el divorcio de los padres.

Se recomienda explicar qué ocurrirá con palabras adecuadas para la edad, involucrar a los pequeños en los preparativos y recordarles que el amor de sus padres no disminuirá con el nacimiento. Los capítulos de Peppa Pig y los contenidos musicales de Plim Plim ofrecen recursos para iniciar esa conversación en casa. Mientras que estos 4 capítulos de Los Simpson tienen coincidencias escalofriantes.

4 capítulos de Peppa Pig y Plim Plim para preparar a tu hijo antes de la llegada de un hermano|Panadería

Capítulos para la llegada de un hermano

1. Sibling School: Peppa y George asisten a una escuela especial para aprender sobre los recién nacidos. El capítulo permite hablar sobre las necesidades de un bebé y las actividades que un hermano mayor puede realizar para ayudar.

2. New Baby: Relata el día en que llega el nuevo integrante de la familia Pig. Mamá y Papá Pig salen hacia el hospital, mientras Peppa y George se quedan con sus abuelos. La historia también muestra la expectativa de los niños ante el nacimiento y la forma en que la familia organiza ese momento. El episodio forma parte de la temporada estrenada en 2025.

4 capítulos de Peppa Pig y Plim Plim para preparar a tu hijo antes de la llegada de un hermano|Panadería

3. Compartir es la llave: Aunque Plim Plim no centra estos contenidos en la llegada de un hermano, sus canciones permiten trabajar dos temas relacionados con los cambios familiares.

4. ¿Qué sientes hoy?: Invita a identificar y expresar emociones. Ambos títulos aparecen en un video musical del canal oficial de El Payaso Plim Plim publicado el 17 de marzo de 2026.

Después del nacimiento, reserva momentos exclusivos para el hijo mayor, aunque sean breves, y permite que participe en tareas seguras, como elegir la ropa del recién nacido o acercar un pañal con ayuda de un adulto.